Koalice lidovců a STAN se otřásá. Lidé z vedení KDU-ČSL ji už nehájí

Hodinu po poledni se schází předsednictvo KDU-ČSL a už to může podle Bělobrádka v případě, že se na tom nejužší vedení strany dohodne, koaliční spolupráci rozvázat.

„Vždycky jsem upřednostňoval jinou formu spolupráce,“ řekl iDNES.cz místopředseda strany Ondřej Benešík. A to, aby lidovci kandidovali „s podporou STAN“. To by znamenalo, že by se nemusely předělávat domluvené kandidátky, ale nešlo by už o koalici, takže by nepotřebovala deset procent, ale lidovcům s lidmi ze STAN na kandidátce by stačilo pět procent.

Obdobný názor pro iDNES.cz vyslovil i šéf poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola. „Mám na to dlouhodobě stejný názor. Bude mě zajímat, co k tomu řeknou ti, kteří koalici až dosud obhajovali,“ uvedl. „Chybí mi tam ten drajv jít si pro vítězství,“ řekl Mihola. I jemu by se víc líbili zástupci STAN na kandidátce lidové strany, aby se nemuselo vše bourat. A šéf strany Pavel Bělobrádek pak iDNES.cz řekl, že předsednictvo strany má mandát případně koalici ukončit.

„Dojdou k nějakému výsledku, který my budeme respektovat. určitě se nerozejdeme ve zlém,“ řekl iDNES.cz předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Tvrdil ale také, že ještě neví, co lidovci udělají. Někteří politici STAN, třeba poslanec Jan Farský, už řekli, že na lidoveckou kandidátku by nešli.

Až se později v centru Prahy v sídle strany Charitas sejde třicetičlenný celostátní výbor lidovců, žádná palácová revoluce iniciovaná nespokojenci z regionů už nemusí být ani nutná. Hlasitě proti koalici nedávno vystoupil zlínský hejtman Jiří Čunek. Společně se potopit podle něj není strategie (více zde). Podle většiny červencových předvolebních průzkumů by volební koalice dostatečnou podporu, tedy přes deset procent, nezískala.