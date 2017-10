Urážky a ponižování. I tak popisují vztah střelce z Vegas k jeho partnerce

„Znala jsem Stephena Paddocka jako hodného, pozorného, tichého muže. Milovala jsem ho, doufala jsem v poklidnou společnou budoucnost,“ uvedla ve středu podle CNN Danleyová. „Nikdy neřekl ani nepodnikl nic, co bych si mohla vyložit jako varování, že se stane něco příšerného,“ dodala.



Pár se seznámil před několika lety, když Danleyová pracovala jako hosteska v Atlantis Casino Resort Spa v Renu - v kasinu, kam Paddock chodil hrávat. Dvojice pak často gamblovala společně.



„Byli rozkošní - velký muž, drobná žena. Zbožňoval ji,“ popsal v úterý vztah mezi Stephenem a Danleyovou bratr střelce Eric.



Podle soudních spisů žila Danleyová s Paddockem už od srpna 2013 i přesto, že byla tehdy ještě vdaná za jiného muže, informoval deník The Washington Post.

Podle sousedů pár velmi často cestoval, někdy i na několik měsíců, zpravidla po kasinech.

Časté nadávky a ponižování

Zaměstnanci kavárny Starbucks ve městě Mesquite ale popsali vztah páru výrazně méně idylicky. Vedoucí sdělila Los Angeles Times, že Paddock Danleyové na veřejnosti opakovaně nadával.

„Stávalo se to často,“ uvedla vedoucí kavárny Esperanza Mendozová. Dle jejích slov Paddock Danleyovou verbálně napadal, když chtěla použít jeho kasinovou kartu k nákupu věcí uvnitř kasina.

„Vždy se do ní zabodl pohledem a zle prohlásil: ´Ty k tomu nepotřebuješ mou kartu. Platím za tvé pití, stejně jako platím za tebe.´ A ona tiše odpověděla ´dobře´ a ucouvla za něj. Byl k ní před námi velmi hrubý.”

Poslal ji pryč, aby mohl nerušeně plánovat

Dvaašedesátiletá Danleyová pochází z Filipín, má ale australské občanství. Podle tamějších médií má dvě sestry žijící v Austrálii. Ty ve středu uvedly, že Danleyová byla šokovaná, když zjistila, že odjíždí na Filipíny - Paddock jí údajně koupil letenku s tvrzením, že chce, aby navštívila svou rodinu.



„Poslal ji pryč, aby mohl nerušeně plánovat,“ řekla jedna z žen. „V tom případě mu děkuji za ušetření života mé sestry. To ale nemůže vykompenzovat ty další lidské životy,“ sdělila jedna ze sester Seven Network. Danleyová byla podle nich do Paddocka „bláznivě zamilovaná“.

VIDEO: Emotivní zpověď sester přítelkyně masového vraha Stephena Paddocka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen Danleyová to může rozluštit

Vyšetřovatelé označili Danleyovou za „osobu zájmu“. Nenaznačili však, že je považovaná za komplice či jinak zapojená. „Nikdo nemůže složit tuto skládanku — nikdo kromě Marilou,“ řekla jedna z žen, které Seven Network Australia identifikoval jako její sestry.



„Musela být ještě víc šokovaná než my, protože mu byla blíž. Představte si zjistit, že člověk, kterého milujete a se kterým žijete, může udělat něco takového. A vy jste si celou dobu mysleli, že ho znáte,“ dodala.



Úřady uvedly, že před střelbou Paddock převedl téměř 100 tisíc dolarů (téměř 2,2 milionu korun) na účet Danleyové na Filipínách. Peníze měla využít ke koupi domu pro sebe a svou rodinu (psali jsme zde). Danleyová se obávala, že toto gesto znamená ukončení vztahu.



Stephen Paddock zabil minulou neděli nejéně 58 lidí a okolo pěti set jich zranil, když na lasvegaském koncertě country hudby střílel do davu z okna hotelu, kde přebýval. Následně spáchal sebevraždu. Danleyová byla v průběhu útoku na Filipínách, do Los Angeles přiletěla v úterý. Na letišti ji vyzvedli agenti FBI.