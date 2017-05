Kovy: Youtuber je pro firmy zlatý důl. Týdně mám 15 nabídek na reklamu

Cítíte odpovědnost?

Určitě. Velkou. Za svoji tvorbu, abych se za ni nemusel stydět. Za diváky. Sleduje mě spousta mladých a televize k nim neumí mluvit. Podceňují jejich schopnosti, jako kdyby neměli všech pět pohromadě. Chci jim proto představit témata, která se jim normálně neukazují.

Co jim chcete říct?

Upozorňuji třeba na problematiku nebankovních půjček. Občas mluvím o politice a veřejném dění, občas o cestování, někdy se je snažím jen pobavit. Ale často se snažím dávat přesah, který je donutí přemýšlet.

Víte, kdo jsou vaši diváci?

Největší a nejvíc aktivní skupina je mezi 13 a 16 lety. Ti se nejvíc zapojují a píšou. Typickým divákem bude holka a bude jí tak 15 let. Sledují mě ale i moji vrstevníci a moji fanoušci přirozeně dospívají.

Takže čerstvě dospělí, budoucí prvovoliči... A vy jste udělal už druhé video o politice. Znamená to, že se začnete před parlamentními volbami angažovat?

Mluvil jsem o tom, co bývá mojí generací často přehlížené. Že Andrej Babiš je vnímán spíš jako komická figura než jako politik. Je vnímán, jak ho prezentuje jeho PR oddělení, ale ne jako člověk, který má škraloup. Nedávno se objevil v Kazmově One Man Show, kde byl v pozici zábavné figury a Kazma na kritiku odpověděl, že ho nezajímá politika, že dělá show. To mi nepřijde jako správný přístup.

Oslovila vás už nějaká strana, abyste ji podpořil v kampani?

Ozvali se Svobodní, ODS a TOP 09. Jen jednotlivci, ne celá strana. Všechny nabídky odmítám, do politiky se zapojovat nechci...

... zároveň jste dal na Instagram selfie s Dominikem Ferim.

To bylo minulý rok. Potkali jsme se na jedné akci. Objížděl v té době školy a snažil se mladé vzdělávat. Samozřejmě nic takového už se před volbami nestane. Když se teď potkáme, vždy mu říkám, že se s ním fotit nechci, protože je politik a dělá si kampaň. Kdyby to byl nestraník, co se snaží o edukaci, tak jsem s tím v pohodě, ale nelze ignorovat, že je to člen politické strany a pro stranu dost důležitý.

Takže byste ani neřekl, koho volíte?

Obzvlášť před volbami by to nebylo správně.

Co je špatného na tom říct, jaký máte politický názor?

Pro mě by to bylo špatně. Sledují mě stovky tisíc lidí, které tím můžu ovlivnit. A myslím si, že každý by k tomu závěru měl dospět sám. Moc dobře znám mediální zkratky a mentální zkratky, co si lidi dělají v hlavě. Nechci, aby se pak někde objevilo, že Kovy říká svým fanouškům, koho mají volit. Budu rád poukazovat na co, co se v politice děje špatného, ale nebudu nikomu říkat, koho podporuji.

Budete kritik politiků? Takový český John Oliver?

Uvidíme za dva za tři roky. teď takové plány nemám. Zatím se chci vyjadřovat spíš ve stylu: běžte volit. Poradit jim, co je Volební kalkulačka, co dělá Demagog.cz, jak kontrolovat, jestli politici dodržují svůj program, a když ne, ať se je nebojí kontaktovat. Vysvětlit tím, že to jsou naši zástupci, že by od nás neměli být odtržení.

Kolik vás týdně osloví firem s nabídkou spolupráce?

Bývá to tak kolem patnácti týdně. Někdy víc, někdy míň.

Jak z toho vybíráte?

Drtivou většinu odmítám, protože mi to téma nic neříká, nebo je nedokážu přirozeně zakomponovat do svojí tvorby. Na co kývnu, jsou buď výrobky, které sám používám, nebo mám rád jejích produkty. Třeba u kampaně na penzijní připojištění ČSOB mě bavilo, že velká firma chce udělat video o tom, jak se Češi chovají k důchodcům. Byla to taková sociální studie. Ten produkt mi dával smysl, má to logiku... Nebyla to služba, u které bych si řekl, že ji propaguju jen pro peníze.

A vy si penzijní pojištění platíte?

Neplatím. Plánuji. Není to vždycky tak, že službu používám. Před kampaní jsem o tom neměl moc povědomí, ale je důležité, aby se mladí vzdělávali. Spousta si pak zjistí, co to třeba je.

Říkáte, že si vybíráte podle toho, aby byla spolupráce a propagace výrobku nebo služby přirozená. Mají pak šanci diváci pochopit, že jste za to video dostal zaplaceno?

Já jsem poměrně otevřený. Když mám reklamní video, tak říkám, že je sponzorované. Pro fanoušky už není problém reklama samotná, ale to, jak je podaná. Když do jednoho videa dá youtuber čtyři product placementy (typ skryté reklamy, umístění produktu do videa - pozn. red.) a k tomu klasické reklamy, tak to lidi naštve. Pokud je ale video dobré, má přesah a člověku to dá víc než jen reklamu, tak je to dobrá práce.

Třeba v tom zmíněném videu říkáte, že vzniklo ve spolupráci s ČSOB. Myslíte, že z toho všichni pochopí, že jste dostal zaplaceno?

Určitě. Musíte se vžít do pozici lidí, co ta videa sledují denně. Oni tohle znají a vědí, jak funguje marketing a komerční spolupráce. Tohle je jedna z klasických vět, jak to uvést.

Jenže v podmínkách YouTube stojí, že když jde o placenou spolupráci, musí to být přesně označeno jako product placement. Věta na začátku nestačí.

Ale to v Česku není legislativně vyžadováno. I když je určitě fajn to tam dávat.

Proč to tedy u všech videí nedodržujete?

Teď to budu mít u nejnovější kampaně a budu to do budoucna používat. Zpětně dooznačím stará videa. Chci být otevřený. Už nedělám nárazové propagace, ale dlouhodobé věci. A ty budou označené.

Vnímáte tedy nepřiznané reklamy jako problém? Mělo by být podle vás prostředí víc regulované?

Regulace je děsivé slovo. Ale je nespravedlivé, že tradiční média jsou přísně regulována a proti nim existuje platforma, která kontrolována není vůbec. Takže aspoň ta povinnost označování videí a nedělat spolupráce natajňačku...

Proč taková videa vůbec vznikají? Vyžadují firmy, aby spolupráce byla tajná?

Některé ano. Řeknou, že by rády, kdyby to vypadalo přirozeně, ale když si to dál čtete, dojde vám, co tím ve skutečnosti myslí.

Které firmy to jsou? Třeba elektronika?

Velmi často to bývá jídlo.

A youtubeři na to bez boje přistoupí?

Spousta lidí je kritizuje, ale musí si uvědomit, že to jsou mladí, co dělají videa pro zábavu a najednou během roku mají 100 tisíc fanoušků a oslovují je desítky firem. Nejsou na to připravení, je jim patnáct šestnáct a neví, jak k tomu přistupovat. Často stylem pokus-omyl. Někdy se spálíte a oberou vás o spoustu peněz. Každý si musí projít vývojem...

Spálil jste se?

Mnohokrát a doteď se pálím. Třeba na něčem pracuji a zjistím, že se mě snaží podrazit. Nebo má ze mě agentura obrovskou provizi. Stává se to pořád, ale už se naštěstí líp orientuji. Influencer je braný jako zlatý důl. A firmy si vybírají ty mladé, kteří nemají přehled, aby je mohli obrat.

Přemýšlel jste, že si budete dělat sám sobě manažera?

Je možné, že se to stane. Většina mých spoluprací je teď přes několik agentur, s některými dalšími už spolupracovat nikdy nebudu. Obecně platí to, že se člověk musí prát. Říkám to ostatním youtuberům a oni se diví: „To nemám brát hned tu první nabídku?” Tu nikdy! Vždycky musíte bojovat o svoji cenu. První návrh je to, co si představuje firma. Některé spolupráce jsou pak měsíce vyjednávání.

Takže pro české firmy už YouTube není velká neznámá?

Pořád se učí, asi to bude ještě dlouho trvat. Běžně dostávám e-maily s nabídkou, kde jsou chyby, není tam ani správně napsané jméno značky. Dostal jsem nabídku propagovat lux... Jednou jsem dostal nabídku propagovat pyrotechniku před Silvestrem. Takové „děti, utrhejte si ruce“. Tuhle nabídku pak nějaký youtuber vzal a video o tom natočil. To je spíš smutné vidět.

Máte nějaký cíl v youtuberství?

Otázka, co se stane s YouTube, je složitá. Může tu být rok, může tu být deset let. Budoucnost je pro mě třeba léto, kdy letím do L.A. a budu dělat videa anglicky. Chci tvorbu posunout. Dál nevidím. Chci cestovat, být šťastný a plnit si sny, což poslední dva roky dělám. Ale plán nemám, to nejde, na to se internet vyvíjí moc rychle.

