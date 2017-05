Kolik vydělají čeští youtubeři? První z nich překonali milionovou hranici

Ty tam jsou časy, kdy firmy posílaly youtuberům rtěnky nebo vstupenky na koncert a na oplátku očekávaly, že je ve svých videích vychválí do nebes. Youtubeři už zjistili, jakou mají pro firmy cenu: na mladé mají větší vliv než třeba reklama v televizi. Nebojí se tak říkat si o čím dál vyšší částky, klidně i o stovky tisíc - podle délky a intenzity spolupráce.



Má někdo právo ptát se jich, kolik vydělávají? Youtubeři jsou soukromé osoby, které nemusí přiznávat svoje příjmy nikomu jinému než finančnímu úřadu. Přesto jeden argument, proč se na peníze ptát, obstojí:

Podstatná část jejich příjmů plyne z inzerce, kterou ve videích čím dál častěji předkládají svým divákům. Nelze generalizovat, avšak způsob, jakým to někteří z nich dělají, nese znaky skryté reklamy. Není výjimkou, že třeba u elektroniky, kterou ve videu prezentují, „zapomenou“ uvést, že ji zdarma dostali od výrobce - právě výměnou za recenzi ve videu (tématu se ještě budeme v seriálu věnovat).



Povolání: youtuber

V současnosti je na českém trhu kolem několika desítek youtuberů, kteří nepotřebují žádný jiný příjem kromě toho, který jim zajišťují jejich videa a komerční spolupráce. „My se staráme tak o dvacet, kteří si dokáží vydělat na poměry běžné populace opravdu velké peníze,“ řekl Peter Sládeček z agentury Tubrr.

Konkrétní být nechce. Jak ale iDNES.cz ověřil u několika zdrojů z youtuberských agentur, část z nich se za poslední rok stala plátcem DPH. To znamená, že ročně vydělala více než zmíněný milion. „To může být tak dvacítka youtuberů,“ potvrzuje informaci Tomáš Gavlas z agentury Get Boost. Někteří youtubeři pak točí videa společně, a tak absolutní příjem mezi sebe dělí. Jinak by i oni vydělávali přes milion.

„Myslím, že už tam letos také spadám. Jsem na hraně, takže uvidím v červnu při odevzdání daňového přiznání,“ připouští Karel Kovář alias youtuber Kovy.

Jinak o svých příjmech moc mluvit - stejně jako ostatní - nechce. Redakce iDNES.cz oslovila nejslavnější české youtubery a dala jim prostor k vyjádření, odpovědi se většinou shodovaly. „Do toho nikomu nic není... Nejsem politik, nejsem placený z našich daní. Zodpovídám se finančnímu úřadu a daně poctivě platím,“ vzkázal třeba Pedro.

Jejich výdělek se tak dá jen odhadovat. „Když je youtuber šikovný, stovky tisíc za dva měsíce vydělá,“ uvedla třeba pro Rádio Impuls youtuberka Teri Blitzen. „Uživila bych tím naši čtyřčlennou rodinu,“ doplnila pro časopis Forbes.



VELKÁ MAPA SPOLUPRACÍ Zmapovali jsme, s kterými značkami jsou provázané nejvýraznější tváře české YouTube scény. Dvacítku youtuberů jsme propojili se 165 firmami. Mapu spoluprací zveřejníme dnes ve 12 hodin na iDNES.cz.

Víc než dobrá brigáda

Další stovky youtuberů si točením videí zajišťují slušný vedlejší příjem. A jejich řady rostou. „Jen my spolupracujeme se 150 youtubery,“ říká Sládeček. Části z nich agentura zprostředkovává kampaně od komerčních společností a zajišťuje jim tak méně či více pravidelný příjem.



Někteří ještě ani nepřesáhli hranici osmnácti let a bydlí s rodiči. Třeba desetiletý Misha, který se proslavil písní „Pokemon go“ (už má přes 50 milionů přehrátí), si kapesné dokáže vylepšit velmi dobře. „Před Vánocemi to byly statisíce, po Vánocích se to přehouplo do desetitisíců,“ vyčíslil příjmy jeho bratr Oldřich Florian v nedávném rozhovoru pro magazín MF DNES.

Natáčení videí je tak pro řadu youtuberů víc než dobrá brigáda. „Jsou to mladí studenti, když z toho mají deset dvacet tisíc každý měsíc, tak nemůžou nebýt spokojeni,“ uvedl Sládeček.

Doplňuje, že za tím stojí překotný vývoj posledních měsíců. „Byl to obrovský boom. Ti lidé náhle vyrostli z tisícovek na stovky tisíc přehrání,“ tvrdí.

Alchymie příjmů

Jsou to sotva tři roky, co pár nejznámějších českých youtuberů začalo dostávat pravidelné nabídky v takové výši, že se rozhodli věnovat natáčení videí na plný úvazek. „Byli jsme u toho, když v roce 2014 přestali Jirka Král, Shopaholic Nicol a Stejk pracovat,“ vyjmenovává Gavlas české youtubery, kteří patří do kolonky top a kteří v Česku spustili vlnu profesionalizace.

Placené spolupráce ale nejsou jediným příjmem youtubera. Peníze dostává i za zhlédnutí videa, a to přímo od společnosti Google. Ale tohle bývá alchymie. Neplatí vždy, že čím více zhlédnutí youtuber má, tím více dostane peněz. Youtuber musí správně navolit reklamy, které se u videa zobrazují. Navíc za každé publikum dostane jiné peníze. Za mladší se platí méně. Pokud ale publikuje pravidelně, může si přijít na nižší desítky tisíc za měsíc.

Samotné peníze za zhlédnutí videa však k prvnímu milionu nestačí. „Pokud se mají počítat jen samotné výdělky na YouTube skrz reklamy, tak určitě ne. Jestli ale člověk jezdí pravidelně na akce a vytváří videa pro společnosti na zakázku a sponzorovaná videa, tak to reálné je,“ připouští youtuber Daniel Sonnleitner alias Danny z TVTwixx.

I při propagaci kosmetiky, oblečení či elektroniky záleží na tom, o jak velkou kampaň se jedná a jestli si část výdělku bere agentura v roli prostředníka. Záleží i na tom, o co firmě konkrétně jde - zpropagovat výrobek, vylepšit pověst služby, přivést lidi na speciální webovou stránku...

Ti nejúspěšnější youtubeři k tomu všemu prodávají ještě svůj merchandising, věci označené vlastním jménem - tedy spíše přezdívkou - z YouTube. Fanoušci youtuberů si tak můžou pořídit třeba plyšovou hračku s logem Teri Blitzen za 399 korun nebo kšiltovku Jirky Krále za bezmála devět stovek.

Výrazně se pak situace mění před Vánocemi, kdy firmy do kampaní nejvíce investují. „Před Vánocemi je to šílené. Youtubeři si v tuhle dobu opravdu vydělají. Dostávají desítky tisíc až stovky tisíc za kampaň,“ popisuje Gavlas. Konkrétní ale být nechce. Přeci jen, odměna pro youtubera je vždy otázka vyjednávání. Ceník na ni neexistuje.