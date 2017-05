Youtubery si najímají i státní firmy. Výsledky jsou skvělé, pochvalují si

Dvacetiletý Denis stojí uprostřed lesa na Lipně a do foťáku, který drží v natažené ruce, vysvětluje, že se během léta chystá vyrazit na pět zajímavých míst v Česku a natáčet tam. O pár hodin později toto video zhlédnou na jeho youtubovém kanálu desítky tisíc lidi, kteří Denise na internetu pravidelně sledují, a k nimž ve skutečnosti do foťáku mluví.



Na jednu stranu videem pobavil své fanoušky (aktuálně jich má na YouTube přes 400 tisíc), na druhou pro něj bylo i slušným přivýdělkem. Jeho videa si totiž u mediální agentury Attention!Media objednala státní agentura Czech Tourism k propagaci soutěže o nejpopulárnější místa v Česku.

Spolupráce s youtuberem? Velká spokojenost

Populární youtubeři mají zvlášť na mladou generaci mnohdy větší vliv než třeba televizní reklama. Už i instituce spadající pod stát se proto snaží dohnat soukromé firmy, které tento digitální trend využívají několik let.

Za pět videí od Denise, další dvě od Carrie Kirsten a ještě 14 příspěvků na sociálních sítích této dvojice youtuberů zaplatila agentura Czech Tourism 241 tisíc korun.

„Od oslovení mladšího publika prostřednictvím youtuberů jsme očekávali nárůst hlasů i povědomí o soutěži samotné,“ vysvětlila mluvčí Czech Tourismu Martina Fišerová, proč se rozhodli spolupracovat s youtubery. A jak tvrdí, vyplatilo se.



Denis kromě Lipna, kde se prošel stezkou v korunách stromů, navštívil třeba moravské horské středisko Kouty nebo Sněžku. Nejvíce zhlédnutí však mělo video, které natočil na bobové dráze na Dolní Moravě. Vidělo ho 173 tisíc lidí.

„Kampaň s youtubery doručila téměř tři čtvrtiny všech návštěv soutěžního webu a téměř polovinu udělených hlasů. S výsledky kampaně jsme byli tedy velmi spokojeni,“ chválí si spolupráci mluvčí Fišerová.



A to prý natolik, že se s youtubery rozhodli znovu spolupracovat. Aktuálně pro ně dvě youtuberky natáčejí videa z míst s barokní historií. „Cílem je oslovit mladší publikum a to nejen skrze klíčový YouTube, ale i další sociální sítě jako Facebook a Instagram,“ vysvětlila Fišerová.

Cool věda i udržitelný rozvoj

U propagace turistických destinací však státní instituce nekončí. Podobnou taktiku nově zvolili i čeští vědci. Letos v červnu bude Akademie věd tak jako každý rok pořádat veletrh v pražských Letňanech a chce na něj nalákat co nejvíce mladých návštěvníků.

Na pomoc přizvali youtubery. „Věříme, že se jejich vysoká sledovanost a vliv na mladé lidi mohou využít pro dobrou věc, jakou bezpochyby popularizace vědy a vzdělání je,“ popisuje hlavní manažer veletrhu Petr Borovský, proč Akademie hledá pomoc u internetových celebrit.

Plán zní: jeden až dva youtubeři zpropagují veletrh ve videopozvánce a poté natočí reportáž přímo z letňanského výstaviště. Cíl je jasný – aby jejich fanoušci dorazili na veletrh. „Necháme jim hodně volnou ruku, ať si z veletrhu sami vyberou, co je zaujme,“ říká Borovský.

Vědci by dokonce s některým z youtuberů rádi navázali dlouhodobou spolupráci, na starost by měl popularizaci jejich výzkumů. „Hledáme vlastně takového ambasadora, který by se stal tváří Akademie věd a spojnicí mezi vědeckými pracovišti a mladými lidmi z celé České republiky,“ dodává Borovský.

Zpopularizovat náročnější téma je výzva. Svou zkušenost už v tom má Úřad vlády, konkrétně její Rada pro udržitelný rozvoj. U oblíbeného youtubera Martina Roty si objednala tzv. rant video. Co to znamená? Že kromě propagace si Úřad vlády přál i herecký výkon. Rota se tak ve videu rozčiluje, nešetří nadávkami. Ve smlouvě také stojí, ať hraje překvapeného, že existuje instituce jako Rada pro udržitelný rozvoj. A přesně tak tomu ve videu je.

Cena za jednorázovou pětiminutovou propagaci: patnáct tisíc korun. Za rok a půl existence nasbíralo video na 35 tisíc zhlédnutí.



Youtubeři z vlaku

Vylepšit si pověst u mladých chtějí i České dráhy. Do kampaně loni v létě zapojily hned několik youtuberských tváří, které zpropagovaly nejen samotné cestování vlakem ale i slevové jízdenky. Youtuber Valda nebo Míša z kanálu Style with me například využili „letní jízdenky“ na cestu na hudební festival Colours of Ostrava. Youtuber Stejk zas výhodnou jízdenku zapojil do videa s tipy na léto, v němž zmínil i aplikaci Českých drah Můj vlak.

Pro doplnění: ani u jednoho z jmenovaných videí není jasně uvedeno, že se jedná o placenou spolupráci.

„Stát má spoustu témat, co potřebuje komunikovat, a zatím se mu nedaří zasáhnout mladou cílovou skupinu. Tahle kampaň proběhla citlivě. Mladí se dozvěděli o slevách na jízdné, rychlých cestách na festivaly či zajímavých povoláních, která se k vlakům pojí,“ pochvaluje si spolupráci Tomáš Gavlas, šéf kreativní agentury Get Boost, která youtubery zastupuje.



Ostatně spokojené jsou i České dráhy: „Kampaň byla úspěšná a se zapojením youtuberů počítáme i v budoucnosti,“ uvedl ke spolupráci mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Politik youtuberem

Od státních institucí je to už jen krok k samotným politickým stranám. Ty však naráží na nezájem. Do spojení s politickou stranou se youtubeři nehrnou. „Všechny nabídky odmítám,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Karel Kovář alias Kovy, který se ve videích věnuje právě i politice. Možná i proto se ho snažily získat už tři politické strany. (Které partaje ho lanařily, čtěte ve víkendovém rozhovoru s Kovym na iDNES.cz, pozn. red.)

Na YouTube by strany mohly oslovit především mladé voliče. „Kdybychom tady v agentuře založili politickou stranu s youtubery, tak se do Sněmovny dostaneme. Těch potřebných 5 procent by nebyl díky prvovoličům problém získat,“ dodává s nadsázkou Gavlas.

Jak jsou na tom strany s fanoušky TOP 09: 1 967

ČSSD: 409

ANO: 4 371

KDU-ČSL: 190

STAN: 119

ODS: 1254

Strany se proto snaží zaujmout diváky alespoň po vlastní ose. Zatím si však nevědí moc rady. Youtubový kanál si už sice založily všechny partaje, ale třeba KSČM zde zveřejnila pouze jeden příspěvek za celou dobu, co jej má. Sleduje ji 83 lidí.

Za politika-youtubera se dá označit snad jen mladý člen TOP 09 Dominik Feri, který má přes šest tisíc odběratelů. To je asi o dva tisíce lidí víc, než kolik jich má na YouTube hnutí ANO, které je v tomto směru z politických stran v Česku nejúspěšnější. Na kanále hnutí pravidelně přidává reportáže z cest Andreje Babiše či neformální rozhovory s dalšími tvářemi strany. Velký ohlas nemají, přesto je ANO na YouTube vidět. S blížícími se volbami si totiž začalo platit reklamu před videy. Babišovu pozdravu „Čau lidi!“ tam unikne málokdo.

Propojit YouTube s politikou se v Česku zatím moc nedaří. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že když se to povede, může mít takové video obrovský úspěch. Například německý youtuber Netz udělal rozhovor s kancléřkou Angelou Merkelovou, který vidělo už přes 5 milionů lidí. Cestu do nejvyšších pater politiky si youtubeři našli dokonce i na Slovensku, kde se youtuber Gogo projel autem se slovenským prezidentem Andrejem Kiskem.

