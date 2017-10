Babiše dohnala minulost, komentují verdikt slovenského soudu politici

„Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky znamená, že hnutí ANO vede do voleb nejen člověk obviněný z podvodu, ale také právoplatně evidovaný udavač komunistické tajné bezpečnosti,“ reagoval ještě ostřeji na rozhodnutí slovenského soudu předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Pro Babiše je rozhodnutí slovenského Ústavního soudu další velkou komplikací v jeho snaze stát se po parlamentních volbách, které se konají již příští týden, novým premiérem. A to přesto, že jím vedení uskupení ANO má podle všech průzkumů veřejného mínění velký náskok nad soupeři. Ještě větší komplikací pro Babiše než poslední zpráva ze Slovenska je to, že tento týden také převzal obvinění kvůli podezření, že neoprávněně čerpal padesátimilionovou evropskou dotaci na farmu Čapí hnízdo.

Už jen kvůli tomu se jeho soupeři předhánějí, kdo hlasitěji řekne, že s ANO, s Babišem či bez Babiše, nepůjde do vlády. Spolupráci s Babišem již kategoricky vyloučily TOP 09 i ODS slovy lídra Petra Fialy.

Povolební spolupráci s ANO nevyloučili jeho dosavadní koaliční partneři - lidovci a sociální demokraté. Obě strany ale řekly, že by ve vládě neměl být člověk, který čelí obvinění z trestného činu. Otazník nad minulostí bývalého ministra financí může tento postoj ještě zesílit.

Prezident Miloš Zeman již dříve uvedl, že Babiše by jmenoval premiérem v případě jeho volebního vítězství, i kdyby byl ve vazbě (více zde), zatímco Babiš dosud ani nenaznačil, že by se byl ochoten stáhnout do pozadí, aby hnutí ANO usnadnil možnost sestavit případnou vládu.