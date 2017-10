Babiš převzal usnesení o stíhání za Čapí hnízdo a hned podal stížnost

Policie stíhá Babiše a spolu s ním také druhého muže ANO, šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka, kvůli podezření na neoprávněné čerpání padesátimilionové dotace z Evropské unie na Čapí hnízdo na Olbramovicku.



Dotace byla určena pro malé a střední podniky a policie tvrdí, že Babiš chtěl v součinnosti s dalšími lidmi zastřít vlastníka farmy, aby získal dotaci, na niž by jinak jako velkopodnikatel, vlastník koncernu Agrofert a druhý nejbohatší občan České republiky, neměl nárok.

Babiš tvrdí, že farmu v době žádosti o dotaci nevlastnil ani on sám, ani Agrofert, ale jeho děti a bratr jeho tehdejší partnerky Moniky. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu.

Jedenáct dnů před volbami je to pro Babiše významná politická komplikace. Jeho ANO je sice podle všech průzkumů jasným favoritem voleb, ale hned několik stran a jejich lídrů dalo před volbami najevo, že do jedné vlády by se stíhaným politikem nešli.

Pouhý den před tím, než Babiš usnesení o stíhání převzal, anonymní bojovník s šéfem ANO na twitterovém účtu Skupina Šuman zveřejnil údajné dokumenty banky HSBC, které mají dokazovat, že Babišův Agrofert v době žádosti o dotaci plně kontroloval firmu, která žádost získala. „Agrofert ani já jsme nikdy farmu nevlastnili,“ řekl k tomu Babiš a oznámil, že dává trestní oznámení. Banka HSBC dosud pravost dokumentů, které Skupina Šuman zveřejnila, nepotvrdila.