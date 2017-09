KLDR se pyšní svými známkami. Živí propagandu a hrozí imperialistům

Režim vydává nové známky při každé významnější události. Naposled se svého vyobrazení dočkala balistická raketa Hwasong-14. Stalo se tak krátce po dalším raketovém testu, který vystrašil Japonsko. Jasnější sdělení pak měly známky z července letošního roku, na kterých rakety směřují na americký Kapitol, připomíná CNN.

Nejedná se však o výstřelek posledních let. KLDR má bohatý archiv známek, který sahá desítky let do minulosti. Na stránkách severokorejského vydavatelství poštovních známek najdeme více než 70 kategorií od historických milníků, přes známky vzdávající hold vládcům země, až po úsměvné kategorie typu houby či šachy.

Pestrá sbírka má svůj smysl, Pchjongjang totiž cílí zejména na sběratele ze zahraničí. „Známek zaměřených na sběratele nabízí mnohem více než těch s politickým sdělením,“ popisuje Ross King z Univerzity v Britské Kolumbii. „V 80. letech dokonce nabízeli i známku s princeznou Dianou,“ připomíná. Známkový byznys odvážně přirovnává k tomu americkému, kdy tamní pošty vydáváním sběratelských kousků vydělávají slušné obnosy peněz.

Snadné peníze

Nizozemský sběratel Willem van der Bijl však upozorňuje, že samotná hodnota severokorejských známek není velká. O rentabilní byznys se však jedná bezpochyby. „Většina z nich na trhu nemá valnou hodnotu. Nové známky se prodávají za asi padesát amerických centů. Jde ale o to, že jednoduše tisknou na papír, což nestojí téměř nic, a dostávají za to dolary.

Van der Bijl kvůli své vášni pro známky KLDR několikrát navštívil. Dokonce zde z blíže neupřesněných důvodů strávil několik týdnů ve vazbě. Dnes na to vzpomíná s úsměvem . Prý vlastní téměř všechny známky, které kdy KLDR vydala.

Celosvětový trh se známkami vždy procházel rychlým vývojem a reagoval na aktuální události. Design severokorejských známek nezůstával pozadu. V 80. letech nabídl vedle princezny Diany také Steffi Grafovou. V posledních letech však cílí zejména na čínský trh. „V Evropě a Americe už téměř nikdo známky nesbírá. Teď jdou po Číně, tam sběratelé pořád nakupují,“ vysvětluje King.

Vzkaz USA

Na své známky KLDR tiskne čínské motivy, což však podle Van der Bijla není správná strategie. „Severokorejcům jsem radil, aby nepoužívali čínské motivy. Komunita sběratelů vždy chce, aby na známkách byly spíše motivy ze země původu. Skrze známky můžeme poznat historii dané země,“ myslí si. Stále je prý v kontaktu s komunitou sběratelů z KLDR.

Historii severokorejských známek provází zejména vypjaté vztahy se Spojenými státy. Během války ve Vietnamu na známkách režim vyjádřil podporu komunistickým jednotkám bojujícím proti USA. Na známku v roce 1968 se dostal nápis „Mezinárodní konference novinářů proti americkému imperialismu“, který doplňoval obrázek Richarda Nixona napadeného sprškou propisek. O rok dříve se objevila známka s americkým špionážním plavidlem USS Pueblo, který ve stejném roce Severokorejci zadrželi u svých břehů.



Je tedy jen otázkou času, kdy se americké motivy objeví na známkách KLDR příště. Současné napjaté vztahy obou zemí naznačují, že to dlouho trvat nebude. Pchjongjang se aktuálně dostal pod tlak mezinárodního společenství kvůli raketovým i jaderným testům. Bílý dům podle zákulisních informací dokonce zvažuje preventivní vojenský úder. Zbraněmi chrastí také Kim Čong-un, který pohrozil raketovým ostřelování ostrova Guam, na kterém se nachází americká vojenská základna.