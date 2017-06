Kmotra Maute. Filipínskou franšízu Islámského státu řídí matka sedmi synů

Ještě před dvěma lety je na Západě téměř nikdo neznal. Dnes je klan Maute největší a nejsilnější islamistickou organizací na jihu Filipín a stojí v čele radikálů bojujících s vládními jednotkami o město Marawi. Měsíc trvající bitva o dvěstětisícové město na ostrově Mindanao si vyžádala stovky mrtvých a Manila se obává, že je projevem snahy Islámského státu zakořenit v jihovýchodní Asii.

Klan Maute ale nebyl vždy filipínskou pobočkou IS. Původně to byla zámožná a vlivná rodina z města Butig na jihu Mindanaa podnikající ve stavebnictví. Hlavou klanu je šedesátiletá Ferhana Maute, bez jejíhož souhlasu místní politici neudělali žádné rozhodnutí.

Místní dosvědčují, že Farhana Maute je ústřední postavou klanu. Na své syny, kteří dnes vedou boje v Marawi, má větší vliv než její manžel Caymore.

„Jejich otec je silný. Je jako tygr. Ale toho tygra někdo vlastní,“ říká radní z Marawi Khana-Anuar Marabur Jr. „Ona je tou ústřední postavou, ovšem ne pokud se jedná o plánování a přípravu útoků,“ potvrzuje expert na terorismus Rohan Gunaratna.

Radikálové? Příslušnost k Islámskému státu je spíš image

Cestu klanu Maute mezi extremisty podle expertů zažehl spor se starostou Butigu o přidělování veřejných zakázek. Konflikt přerostl do brutální klanové války, do níž Mauteovi povolali svoji soukromou milici. V boji proti filipínským jednotkám se pak k nim přidaly i další militantní skupiny operující na jihu Filipín.

Klan Maute se k Islámskému státu přihlásil minulý rok. Podle odborníků to však nebylo kvůli přesvědčení, ale kvůli snaze zastrašit nepřátelský klan Pansarů ovládající radnici v Butigu. „Z taktických důvodů využili image teroristů a pak to začalo žít vlastním životem. Teď je tady skupina Maute, která si říká Islámský stát - Ranao,“ míní bezpečnostní analytik Joseph Franco. Ranao je starší název pro region, ve kterém leží Marawi a Butig.

Farhana Maute je sice hluboce věřící muslimka, podle odborníků však nejsou žádné důkazy o tom, že je radikální islamistkou. „Je to jenom podnikatelka. Ale její klan se dostal do politického sporu se starostou Butigu, což jí nejspíš dostalo do potíží,“ řekl agentuře Reuters bývalý důstojník filipínské armády z Marawi, který si nepřál být jmenován.

Zdrženlivá a tichá vládkyně klanu však také v minulosti udržovala styky s Frontou islámského osvobození Morů (MILF). Tito islamističtí separatisté před třemi lety uzavřeli s vládou mírovou dohodu, která ukončila pětačtyřicetiletý konflikt, v němž zahynulo více než 120 000 lidí. Klan Maute údajně povstalcům z MILF zajistil výcvikové tábory nedaleko Burtigu. „Byli to kriminálníci, z kterých se stali militanté,“ charakterizuje klan Maute bezpečnostní expert Rommel Banlaoi.

FarhanaMaute a její manžel Cayamore byli na začátku června zatčeni. Jejich synové dál bojují v ulicích Marawi. Omarkhayam Maute na začátku bojů padl, Mohamed Noaim Maute byl zatčen při kontrole zhruba 100 kilometrů severně od Marawi. Boje podle všeho vede AbdullahMaute. Agentura AP počátkem června získala od armády nahrávku, na níž je zachycen při plánování útoku na Marawi.

„Přitlačili jsme je ke zdi“

Bitva o Marawi vypukla před měsícem, kdy centrum muslimského regionu obsadilo přibližně 500 místních militantů a nad městem vyvěsili černou vlajku Islámského státu. Boje odstartoval neúspěšný zásah bezpečnostních složek na předpokládaný úkryt Isnilona Hapilona, velitele teroristické skupiny Abu Sayyafa, na kterého je vypsána odměna pět milionů dolarů.

Troufalý útok težce ozbrojených radikálů a jejich schopnost tak dlouho vzdorovat mnohonásobné přesile vládu překvapil. V bojích dosud padlo 280 radikálů a téměř sto příslušníků filipínských bezpečnostních složek. Armáda tvrdí, že islamisté kontrolují už jen velmi omezenou část města a konec bitvy se blíží.

„Přitlačili jsme je ke zdi,“ řekl v pátek agentuře AP generál Eduardo Ano, podle nějž postup amrády zpomaluje fakt, že nepřítel používá obyvatele jako živé štíty. „Mohli bychom je vybombardovat nebo všechno vypálit napalmem, ale to bychom pak nebyli o nic lepší než oni,“ prohlásil filipínský generál.

Filipínská armáda v pátek oznámila, že obsazení Marawi pomohl financovat Islámský stát. Prostřednictvím malajsijského údajně islamisty poslal svým „kolegům“ na Filipínách 600 000 dolarů nákup střelných zbraní a zásob.