Filipínská armáda obklíčila islamisty v Marawi, lidé prchají po tisících

Obyvatelé Marawi kvapně opouštějí město ležící na ostrově Mindanao, kde bylo ve středu vyhlášeno stanné právo, zatímco opačným směrem míří vládní jednotky. Duterte chce proti islámským radikálů zasáhnout bez slitování.

„Každý, kdo má v rukou zbraň a postaví se vládě – můj rozkaz zní, nešetřete nikoho. Vyřešme problémy Mindanaa jednou pro vždy,“ prohlásil Duterte před ofenzivou. „Pokud usoudím, že máte zemřít, zemřete. Pokud se nám postavíte, zemřete. Pokud nám budete vzdorovat, zemřete. A pokud to znamená, že zemře spousta lidí, tak budiž,“ dodal filipínský prezident.

Lidé ve městě začali obratem nakládat své osobní věci na korby aut a odjíždět pryč. Podle reportérky webu al-Džazíra opustilo dvousettisícové město jen ve středu několik tisíc obyvatel. „Lidé jdou hodiny, aby utekli násilí a dostali se z města, které dříve bývalo tím nejklidnějším v jižní části Filipín,“ uvedla reportérka.

Vojáci a příslušníci guerill postavili ve středu kontrolní stanoviště a zátarasy na silnicích vedoucích do Marawi, ze kterého se podle agentury Reuters pomalu stává město duchů. Evakuace z metropole je však zdlouhavá, protože vojáci prohledávají každé auto kvůli možným výbušninám nebo zbraním.

Na mušce ostřelovače

Přísná opatření zavedl prezident kvůli násilnostem v Marawi. Islamisté zde zapálili školu, věznici i kostel. Kněze a několik věřících vzali jako rukojmí. Ve městě vytvořili barikády na mostech a obsadili část města.



K útokům v Marawi se přihlásil takzvaný Islámský stát. Armáda nyní uvedla, že se jí podařilo zachránit 120 lidí z místní školy a nemocnice. Nyní se snaží bojovníky z islamistické skupiny Maute obklíčit. Ve městě jsou však připravené pasti a vojáci jsou podle agentury Reuters na muškách ostřelovačů.

Filipínský ostrov Mindanao bude v rukách armády minimálně následující dva měsíce, kdy bude platit stanné právo. Podle prezidenta je to jediný způsob, jak vykořenit džihádisty hlásící se k takzvanému Islámskému státu. Skupiny radikálních islamistů našly na ostrově, kde muslimové tvoří významnou menšinu, útočiště.

Vyhlášení stanného práva je jen dalším z tvrdých opatření, která filipínský prezident zavádí nejen proti islamistům, ale i a drogovým gangům. Duterte loni po zvolení slíbil, že ze zločinců udělá krmivo pro ryby. Policie dostala posvěcení vraždit podezřelé zločince bez omezení a strachu z následků.

Šílený Kim a jaderné ponorky

Kontroverzní postupy filipínského prezidenta kritizovaly v minulosti mnohé západní mocnosti včetně Spojených států. S novou hlavou USA však získal Duterte spojence. Donald Trump se netají obdivem k výsledkům Duterteho nelítostných metod a při dubnovém telefonátu ho dokonce pozval do Bílého domu.

Trumpovy sympatie pro Duterteho odhaluje i důvěrný přepis rozhovoru mezi oběma prezidenty, který získal list The Washington Post.

S filipínským protějškem se bavil mimo jiné o severokorejské hrozbě, při čemž tamního vůdce Kim Čong-una označoval za „šílence“. Nezvyklým projevem byla ochota Trumpa podělit se s Dutertem o citlivé vojenské informace, když mu odhalil, že se v regionu pohybují dvě jaderné ponorky americké armády.

„Chci vám pogratulovat, neboť jsem se doslechl, jak úžasně jste zvládl problém s drogami,“ chválil pak šéf Bílého domu Duterteho kampaň, při níž během necelého roku zemřelo podle pozorovatelů sedm až devět tisíc údajných dealerů, ale i uživatelů drog a za níž byl filipínský prezident kritizován zahraničními politiky včetně americký poslanců, kteří podali návrh omezení prodeje zbraní filipínské vládě.

Když Duterte poznamená, že drogy jsou „metla národa“, reaguje Trump s pochopením a rýpne si přitom i do svého předchůdce Baracka Obamy. „Myslím, že jsme měli prezidenta, který to nechápal, ale já to chápu.“



„Po dnešních odhaleních jsem ještě více znepokojen tím, jak prezidenta Trumpa zvláštně fascinují diktátoři, jeho podporou mimosoudnímu zabíjení během Duterteho ‚drogové války‘ a jeho zbrklému nakládání s citlivými informacemi,“ komentoval obsah rozhovoru demokratický zástupce ve sněmovním výboru pro zahraniční věci Eliot Engel