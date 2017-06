Islamisté na Filipínách popravovali křesťany, když neznali verše z Koránu

„Slyšeli jsme je křičet ‚Alláhu akbar‘ a ptát se sousedů na jejich náboženství,“ líčí pětadvacetiletý malíř pokojů Ian Torres, který se do Marawi přestěhoval kvůli práci. „Mohli jsme je jenom slyšet. Pokud někdo neodpověděl otázky o verších z Koránu, ihned následovala střelba,“ vypravuje listu The New York Times křesťan Torres, který byl v té chvíli ukrytý v jednom ze sklepů.

Militanti složení z místních povstaleckých skupin loajálních Islámskému státu začali s obsazováním Marawi 23. května. Tehdy oznámili, že mají v úmyslu založit islámský chalífát v jediném filipínském městě s muslimskou většinou.

Už dříve se objevovaly zprávy, že ozbrojenci zabíjí křesťany, ale zatím se neví, kolik jich skutečně zemřelo. Podle filipínské armády zemřelo 26 civilistů, ale protože je přibližně pětina města stále v rukou ozbrojenců, může být toto číslo vyšší.

V pondělí islamisté zveřejnili propagandistické video, které popsali jako popravu šesti křesťanů v Marawi. Nebylo však možné ověřit, jestli je nahrávka skutečně pořízena tam. Zástupci armády o tom vyjádřili pochyby.

Tři křesťané včetně Torrese, kterým se podařilo z Marawi utéct, patřili ke skupině dělníků, která přišla do města za prací. Za úkol měli zrekonstruovat dům významného muslimského obchodníka. Poté, co radikálové Marawi obsadili, zůstali v pasti na nepřátelském území.

Podle dalšího z trojice, šestadvacetiletého Nicka Andiliga, vše začalo, když se v ulicích nedaleko místa, kde pracovali, objevili ozbrojenci. Křičeli muslimská hesla a ukazovali černou vlajku Islámského státu. „Tvrdili, že jsou Islámský stát a že mají za úkol očistit město,“ popsal začátek nesnází Andilig s tím, že to vnímal jako snahu očistit město od nemuslimů.

Podle něj bylo bojovníkům kolem dvaceti let, měli zakryté obličeje a dlouhé střelné zbraně. Někteří přijeli v policejních autech, které předtím zjevně ukradli.

Andilig vypráví, že je jejich zaměstnavatel skryl ve sklepě budovy, kterou měli rekonstruovat. Když u domu zazvonili ozbrojenci, slyšeli, jak se s majitelem domu dohadují. „Řekl jim, že v domě žádní křesťané nejsou,“ uvedl Andilig. Ozbrojenci se tak přesunuli k dalšímu domu a ukrytí Filipínci za chvíli slyšeli střelbu.

Když se Andilig s ostatními dostali z úkrytu, viděli na zemi několik těl se střelnými zraněními. „Náš zaměstnavatel s jinými pracovníky utekl. Řekl, že se pro nás vrátí, ale už se mu to nepovedlo. Byl to dobrý muslim,“ řekl Andilig, podle kterého mají křesťané a muslimové dlouhou historii společného života v míru. „Mám mezi muslimy spoustu přátel. Nikdy v minulosti s nimi problém nebyl,“ řekl.

I v jiných částech města se ukázalo, že solidarita mezi oběma náboženskými skupinami přečkala i násilné obsazení Marawi. Pět muslimských policistů skrylo na několik týdnů pětici křesťanů ve sklepě. „Měli jsme šanci utéct, protože jsme muslimové. Ale jako policisté máme povinnost chránit lidi. Takže jsme se rozhodli zůstat, protože oni (islamisté) budou popravovat křesťanské civilisty,“ řekl jeden z policistů Lumla Lidasan.

Marawi

Při bojích ve městě už zemřelo přes 300 lidí

Marawi, které leží na ostrově Mindanao, se po obsazení islamisty snaží osvobodit filipínská armáda. Podle ní v bojích dosud zemřelo 290 lidí, a to 206 islamistů, 58 vojáků a 26 civilistů. Technickou podporu filipínským jednotkách poskytují americké ozbrojené síly (více zde).

Většině obyvatel tohoto dvousettisícového města se podle ČTK podařilo utéci, ale 300 až 1 700 civilistů uvázlo ve čtvrtích držených islamisty. Ti používají civilisty jako živý štít, což komplikuje vojenské operace. Někteří z civilistů musejí islamistům sloužit - vařit jim a nosit munici. Celé čtvrti se nyní podobají zničeným městům v Sýrii nebo Iráku, uvedla agentura AFP.

Boje se rozhořely po neúspěšném zásahu bezpečnostních složek na předpokládaný úkryt Isnilona Hapilona, velitele teroristické skupiny Abu Sayyafa. Na Hapilona, který je na seznamu nejhledanějších teroristů amerického ministerstva zahraničí, je vypsána odměna pět milionů dolarů (117 milionů korun). Islamisté si přivolali posily a ve městě se objevila zhruba stovka ozbrojenců.

Filipínská armáda později poskytla agentuře AP video, z něhož vyplývá, že islamisté dobytí města plánovali. V bojích se spojilo několik islamistických skupin, v jejichž čele stojí podle Reuters skupina Maute.

Armáda v neděli informovala, že zadržela jednoho ze sedmi bratrů, po nichž je tato skupina pojmenována. Mohamed Noaim Maute byl zatčen při kontrole poblíž pobřežního města Cagayan de Oro, zhruba 100 kilometrů severně od Marawi.

Evakuace Marawi po obsazení islamisty: