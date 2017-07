Lidovci a Starostové potvrdili koalici, v boji o Hrad podpoří Drahoše

O podpoře Drahoše informovali Lidovci a Starostové na Twitteru. Bývalý předseda Akademie věd byl jednání osobně přítomen. „Plníme tím koaliční smlouvu,“ uvedl k návrhu na Drahošovu podporu Bělobrádek. Spolu s Gazdíkem proto chce s žádostí o vyjádření podpory oslovit předsednictva svých stran.

Bělobrádek a Gazdík při úterním podvečerním jednání na Velehradě uvedli také to, že koalice pro volby do Poslanecké sněmovny platí. A to i přesto, že podle průzkumů se zatím preference pohybují pod hranicí 10 procent, která je nutná pro vstup koalice do Sněmovny.

„Koaliční smlouva mezi lidovci a Starosty platí. V roce 2013 touto dobou mělo hnutí ANO jedno procento, my jsme ještě v září dostali od CVVM 4,5 procenta a v létě čtyři procenta od Medianu. My to nebereme na lehkou váhu, samozřejmě ty trendy pozorujeme, nicméně se domníváme, že téměř nikdy nevyjdou prognózy, obzvláště několik měsíců před volbami, tak jak vyjdou volby,“ uvedl Bělobrádek.

Pro koalici je podle něj současná situace výzvou, aby ukázala, že je silou, kterou má smysl volit. Nízká čísla v předvolebních průzkumech přičítá Bělobrádek tomu, že koalice ještě ve velkém nezahájila kampaň a neměla tedy čas voliče dostatečně seznámit s programem nebo personálními trumfy. „Na to máme dalších několik měsíců a jsme na to připraveni,“ řekl Bělobrádek.

Nechceme vládu Babiše s nějakou extremistickou stranou

Důvodu spojení lidovců a Starostů voliči zatím dostatečně nerozumí také podle Gazdíka. Upozornil především na fakt, že strany s jednociferným volebním výsledkem dostávají výrazně méně mandátů než strany s dvojciferným volebním výsledkem. „V případě, že tady zcela jistě nechceme vládu Andreje Babiše s nějakou extremistickou stranou, třeba s komunisty, tak řešením je právě dvojciferný výsledek naší koalice,“ uvedl Gazdík.

Ani jeho předvolební průzkumy netěší, není však prý důvod koaliční spolupráci měnit. „My sledujeme trendy, jsme demokratické strany, takže mluvíme uvnitř se svými členy. Koaliční kandidátka se podává 16. srpna. My ty věci analyzujeme. Každopádně koaliční smlouva platí a my zatím nechystáme žádnou změnu,“ řekl Gazdík.

Koalici kritizoval na zasedání předsednictva KDU-ČSL na Velehradě zejména hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, který považuje za nejvhodnější spolupráci ukončit.

„Klidně můžeme udělat to, že ty dvě strany půjdou spolu, ale bude to tak, že bude STAN podporovat KDU-ČSL a všichni ti lidé mohou být na kandidátkách. Tam je hranice pět procent. Myslím, že drtivá většina kolegů se s tímto ztotožňuje. Jsem ale jen členem širšího vedení. Brát to emotivně není dobře,“ uvedl Čunek (více také zde).

Podle nejaktuálnějšího průzkumu agentury TNS Kantar, který se konal od 5. do 25. června, by koalice získala 7,5 procenta hlasů, a do Sněmovny by se tak nedostala (o průzkumu čtěte zde).