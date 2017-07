ANO první, ODS druhá, do Sněmovny by proklouzlo i SPD, ukázal průzkum

13:39 , aktualizováno 14:04

Nejlépe má k podzimním volbám do Poslanecké sněmovny „našlápnuto“ hnutí ANO. Podle průzkumu, který zveřejnila Česká televize, by ho volilo by ho 33,5 procent lidí. Do dolní komory Parlamentu by se podle něj dostala i ODS, komunisté, ČSSD a SPD. Naopak koalice KDU-ČSL a STAN by se do Sněmovny nedostala, ve volebním modelu měla 7,5 procenta.