Čunek radí změnu koalice se STAN. Společně se potopit není strategie, říká

Zatím poslední volební model od společnosti TNS Kantar pro Českou televizi posílá koalici „pod vodu“ s tím, že by ji volilo 7,5 procenta občanů.

Jenže lidovci a STAN spolu musí získat v případě zachování koalice minimálně 10 procent hlasů, jinak nebudou mít ani jednoho poslance. A případný úplný propad třeba devíti a půl procenta hlasů by nahrál zejména vítězi voleb, jemuž by nejvíce narostl počet získaných mandátů.

„Není mi to jedno. Budu chtít na úterním jednání na Velehradě, aby se tím předsednictvo KDU-ČSL vážně zabývalo,“ řekl iDNES.cz místopředseda lidovců a Poslanecké sněmovny Jan Bartošek.

„Já jako Jiří Čunek, který nekandiduje, ale je členem KDU-ČSL, tak radím: Buďte zodpovědní a když nedokážete vy, co kandidujete, s jistotou říci, že překročíte deset procent, tak je nezodpovědné v tomto projektu pokračovat,“ řekl iDNES.cz Čunek, který na květnovém volebním sjezdu neúspěšně kandidoval na předsedu strany proti Pavlu Bělobrádkovi. „Já si totiž myslím, že politika je racionální záležitost,“ dodal.

„Jestli opravdu mají kolegové průzkum, ve kterém mají patnáct procent a věří si, tak ať do toho jdou. Budu chtít, aby předsednictvo přišlo s nějakým návrhem, který ale musí mít podložený o něco jiného než o pocit. Jinak mohu říci, že všichni poslanci dobrý pocit nemají, ani já ne, protože si přeji, aby KDU-ČSL byla v příští vládě a hrála tam významnou roli,“ uvedl v pondělí Čunek. Na jednání celostátního výboru KDU-ČSL bude požadovat, aby každý jeden člen širšího vedení strany svůj názor na koalici se STAN znovu vyjádřil.

Bělobrádek potvrdil krizový plán. Ale neprosazuje ho

Již na lidoveckém sjezdu iDNES.cz někteří jeho účastníci upozornili, že existuje i krizový plán, co by strana měla udělat v případě, kdy před termínem podání kandidátek - tedy v polovině srpna - nebudou pro koalici KDU-ČSL a STAN volební průzkumy příliš příznivé. Kandidátky by se obsahově nijak nezměnily, ale šlo by o kandidátku lidovců „s podporou“ hnutí STAN. Už to by oběma spolupracujícím subjektům stačilo, aby potřebovaly jen pět procent.

Lídr lidovců Pavel Bělobrádek a předseda hnutí STAN Petr Gazdík na volebním sjezdu KDU-ČSL

„Takový plán existuje, taková možnost existuje, to by ale musela být dohoda obou uskupení. Co je důležité, že musíme zabrat v kampani,“ uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

„Asi si zfalšujeme nějaký průzkum,“ řekl v žertu lidovecký vicepremiér. „Ne, tak určitě se o tom pobavíme. Já bych nestahoval úplně kalhoty, protože ještě v létě 2013 nám agentury dávaly čtyři procenta a v září před volbami nám dávaly 4,5 procenta třeba CVVM. Průzkumy jsou jedna věc a realita je druhá věc,“ zdůraznil Bělobrádek. „Vypadá to, že zatím to táhne lidová strana, takže my se zaměříme v kampani na propagaci starostů, ještě je čas,“ věří šéf KDU-ČSL.

„Pokud bychom teď uhnuli, tak samozřejmě část voličů by to odradilo. Koaliční smlouva byla podepsána, jedeme na koalici,“ hájí zatím Bělobrádek smluvené uskupení, které jako koalice dvou stran potřebuje překročit pro vstup do Sněmovny deset procent. „Velká část voličů se rozhoduje až podle toho, koho uvidí na své kandidátce, protože volí osobnosti. Může se stát, až lidé uvidí v září na kandidátkách ty osobnosti, tak se to výrazně zlepší,“ řekl.

Podle šéfa pražských lidovců Jana Wolfa by případná změna koalice KDU-ČSL a STAN na kandidátku lidovců s podporou Starostů a nezávislých nesměla vycházet od křesťanských demokratů. „Řešili bychom to v případě, že nám takovou změnu naši partneři navrhnou,“ prohlásil Wolf.

Starostové a nezávislí ale s ničím takovým stále nepočítají. I když jako „podporovatelé“ TOP 09 se dostali do Sněmovny již v roce 2013. „Nejsem z politiků, kteří dělají politiku na základě průzkumů veřejného mínění. Andrej Babiš měl v červnu 2013 jedno procento v průzkumech. My jsme v krajských volbách dostali půl milionu hlasů při pětatřicetiprocentní volební účasti a to v těch krajích nebyla Praha. Nám těch půl milionu hlasů stačí i při šedesátiprocentní volební účasti na to, abychom se do Sněmovny dostali. Nepodléháme zatím průzkumům a děláme si svoje,“ řekl iDNES.cz předseda hnutí STAN a místopředseda Sněmovny Petr Gazdík.

O využití „krizového plánu“, který mají lidovci, neuvažuje. „Žádné jednání o takové variantě neproběhlo,“ zdůraznil. Někteří lidé, jako lidovecký poslanec Ludvík Hovorka, to podle něj navrhují dlouhodobě. „Koaliční smlouvu jde měnit jen dohodou obou stran,“ upozornil Gazdík.