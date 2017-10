Katalánská krize vrcholí. Většina regionu je pro předčasné volby

Volby pod tlakem odmítá například i starostka Barcelony Ada Colauová, podle níž se volby v Katalánsku dříve či později konat budou, nemělo by to ale být v „demokratické anomálii“.

Starostka katalánské metropole v neděli vyzvala premiéra Carlese Puigdemonta i španělského premiéra Mariana Rajoye, aby si zavolali. „Když je vůle k dohodě, lidé si zavolají, třeba diskrétně a bez kamer,“ prohlásila Colauová, podle níž je nutné udělat vše proto, aby nemusel být aplikován článek 155 španělské ústavy.



Na základě tohoto článku, který umožňuje převzetí autonomie v případě narušení ústavního pořádku, navrhla v sobotu španělská vláda odvolat katalánskou vládu a omezit pravomoce tamního parlamentu do doby, než se v regionu uskuteční volby. Ty by měly být do šesti měsíců.

Způsob omezení autonomie Katalánska má tento týden projednávat smíšená komise španělského Senátu, jejíž kompletní sestava má být známa do pondělních 11:00 SELČ.

Tato komise se pak bude zabývat návrhem, který v sobotu schválila vláda. Návrh může komise upravit a v pátek ho má předložit plenárnímu zasedání Senátu. Předtím by měla komise umožnit katalánskému premiérovi, aby se k návrhu vyjádřil.

Protestují odbory i sdružení obcí

V pondělí se mají také sejít lídří politických frakcí katalánského parlamentu a v úterý se sejde jeho vedení. Jednat mají o dalším postupu i o datu plenárního zasedání katalánského parlamentu, k němuž na tento týden vyzval Puigdemont. Uskutečnit by se mělo asi také v pátek.

Proti postupu Madridu vůči Katalánsku se konala už v sobotu půlmilionová demonstrace v Barceloně a v neděli se ze stejného důvodu sešlo asi 300 lidí v centru Madridu. I tento týden se očekávají protesty. Například školské odbory v Katalánsku vyzvaly k demonstracím na středu a na čtvrtek. Sdružení katalánských obcí vyzvalo radnice, aby od pondělí svolávaly mimořádná zasedání, na nichž mají vyjádřit plnou podporu katalánské vládě a odmítnout aplikaci článku 155.

Deník El Periódico v neděli přinesl výsledky průzkumu veřejného mínění, podle něhož by 69 procent Katalánců šlo k předčasným volbám, aby se vyřešil nynější konflikt s Madridem. Pokud by se volby v Katalánsku nyní konaly, dopadly by skoro stejně jako v roce 2015. Separatisté by opět získali těsnou většinu ve 135členném regionálním parlamentu, kde mají nyní 72 křesel. Podle posledního průzkumu, zveřejněného v neděli, by obsadili 70 až 73 křesel.