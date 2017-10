Vyhlášení nezávislosti Katalánska je otázkou dnů, prohlásil tamní premiér

Ve svém prvním rozhovoru od nedělního referenda řekl Puigdemont pro stanici BBC, že katalánská vláda „bude jednat na konci tohoto týdne či na začátku dalšího“.

Dodal, že v současné době neexistuje žádná komunikace mezi španělskou vládou a jeho úřadem. Na otázku, co by udělal, kdyby vláda v Madridu zasáhla a převzala kontrolu, odpověděl, že by to „byla chyba, která by vše změnila“.

Katalánský premiér nesouhlasil s tvrzením Evropské komise, která označila místní problémy za interní záležitost Španělska.

V minulých dnech se spekulovalo, že by Puigdemont mohl katalánskému parlamentu navrhnout vyhlášení nezávislosti na schůzi již dnes. Původně katalánští představitelé tvrdili, že takový krok učiní do 48 hodin od vyhlášení výsledků nedělního referenda. V něm bylo podle Barcelony odevzdáno zhruba 90 procent hlasů ve prospěch nezávislosti, ovšem při účasti necelých 43 procent katalánských voličů.

Španělský král Filip IV. se nechal slyšet, že hlasování bylo nezákonné. Zároveň poukázal na velmi vážnou situaci a volal po jednotě.

Král také ve svém televizním rozhovoru uvedl, že katalánští lídři, kteří zorganizovali referendum, prokázali neúctu k moci státu. „Porušili demokratické principy právního státu,“ řekl Filip VI.

Katalánská společnost je podle něj roztříštěná a hlasování může ovlivnit hospodaření jak katalánského regionu, tak Španělska. Zdůraznil také, že Španělsko těžké časy překoná.

Situaci v Katalánsku provázejí také mohutné protesty a demonstrace. Jen v Barceloně vyšlo v úterý do ulic na 300 tisíc lidí. Protestovali proti agresivním zásahům španělské policie během nedělního referenda, při kterých bylo zraněno asi 900 lidí.

Na protest proti násilí během referenda vyšly včera do ulic tisíce Katalánců: