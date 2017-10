Rajoy překročil všechny hranice, zuří šéfka katalánského parlamentu

Od Forcadellové se nyní očekává, na kdy svolá zasedání regionálního parlamentu, který má projednat, jak reagovat na poslední krok španělského premiéra Mariana Rajoye. Premiér požádal Senát, aby mimo jiné umožnil rozpustit katalánskou regionální vládu a předat její pravomoci kabinetu v Madridu, případně dočasné náhradní správě dosazené ústřední vládou.



Ke svolání katalánského regionálního parlamentu v sobotu vyzval předseda regionální vlády Carles Puigdemont poté, co postup Madridu označil za „nejhorší útok“ proti Katalánsku od dob diktatury Franciska Franka.

„Jsme odhodláni bránit demokracii, neuděláme žádný krok zpět. Dlužíme to našim občanům, zavazujeme se, že budeme pracovat bez odpočinku, aby parlament nadále obhajoval to, pro co Katalánky a Katalánci hlasovali,“ reagovala Forcadellová podle katalánského deníku La Vanguardia.

Šéfka parlamentu také označila rozhodnutí Rajoye za „státní převrat“ a prohlásila, že španělský premiér „chce, aby (regionální) parlament přestal být demokratický“. Rajoy si podle ní není vědom toho, že útočí na instituce, napadá občany, jejichž práva jsou porušována. Řekla, že Rajoy „překročil všechny hranice“.

Rajoy v sobotu oznámil, že jeho vláda uplatní článek 155 španělské ústavy, který umožňuje zasáhnout do chodu institucí regionu. Cílem je podle něho obnovit ústavní pořádek a co nejrychleji uspořádat nové volby do regionálního parlamentu. Madrid si dělá naději, že separatistické strany přijdou o těsnou většinu ve prospěch prošpanělských formací.