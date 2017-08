Aden býval rájem jemenské inteligence. Dnes aktivisté prchají před islamisty

Jemenští studenti právě v internetové kavárně debatovali o víře a právech žen, když do dveří vstoupil střelec. Na chvíli zaváhal, poté však beze slova přiložil spoušť k hlavě dvaadvacetiletého Amdžáda Abdula Rahmana a třikrát vystřelil.

Zatímco mladý student práv a člen tamního kulturního klubu al-Nasieh založeného sekularisty umíral na zemi, útočník ještě výhrůžně zamával pistolí. Pak beze slova odešel. K útoku, který se odehrál v Adenu letos 14. května za bílého dne, se podle agentury Reuters nikdo nepřihlásil. Rahmanovi přátelé však podezírají islámské radikály ze skupin, jako je Islámský stát nebo al-Káida.

Radikálové už se ostatně ve městě přihlásili k zabití téměř padesáti vojáků o půl roku dříve, jak píše al-Džazíra. Vojáci místních jednotek, jejímiž členy je i několik salafistů, podle studentů zablokovali silnici a zabránili tak Rahmanovým rodičům pohřbít syna na místním hřbitově. „Řekli, že to nebyl muslim. Jeho rodina ho musela odvézt na jiný hřbitov daleko od města,“ uvedl pro Reuters jeden ze studentových přátel pod podmínkou anonymity.

Chaos v někdejší socialistické metropoli využili islamisté

Studenti se totiž bojí, že si islamisté přijdou pro každého, na koho padne jen stín podezření, že je ateista nebo šíří myšlenky proti islámu. A nejsou sami. O život se bojí aktivisté, adenská inteligence i gayové. Podle některých obyvatel se současné represe dostaly na novou úroveň.

Aden přitom býval výjimečným příkladem tolerance a soužití Jemenců z různých koutů země, lidí s různou vírou, lidí různé rasy. Kosmopolitní město svého času bývalo i metropolí socialistické Lidové demokratické republiky Jemen. Ta se v roce 1990 spojila s tradičnější Jemenskou arabskou republikou na severu, aby vznikl Jemen v podobě, v jaké ho známe dnes.

Chaos války mezi šíitskými Hútíovci a vládou prezidenta Mansúra Hádího, kterou podporuje arabská koalice, využili islámští radikálové k tomu, aby na jihu Jemenu prosadili své vidění správného života (vše o krizi v Jemenu najdete zde). A liberální studentský klub al-Nasieh jim od začátku leží v žaludku. Dvaadvacetiletého Rahmana drželi na vojenské základně v Adenu už v prosinci, kdy jej obvinili z ateismu. O pár dní později ho pustili, jeho rodina si však vyhledat spravedlnost netroufla.

„Islamisté mu řekli, že jeho život bude v nebezpečí, pokud se nezačne kát,“ popsal pro server al-Monitor jeden z mladíkových přátel. Reuters připomíná, že si sekularisté v celém Jemenu na pronásledování stěžovali už dříve, pro své názory tam až do případu z internetové kavárny údajně nikdo nezemřel.

Al-Monitor však s odkazem na arabský server al-Akhbar uvádí, že už loni na jaře na svůj odpor k náboženskému extremismu doplatil sedmnáctiletý aktivista Omar Batwíl. Vydal se do obchodu a už se nevrátil. Jeho tělo se pak našlo na ulici v kaluži krve, což Jemenci otřáslo. Začátkem letošního června, jen krátce po budoucím právníkovi Rahmanovi, podobnou smrtí zahynul rovněž sedmnáctiletý aktivista Mohammad Kheir Othman.

Ať řeknete cokoliv, je z vás nepřítel, říká studentka

„Úroveň svobody slova, myšlení a víry se v Adenu příšerně zhoršila. Extremisté se infiltrovali do jednotek Security Belt, které sponzorují i cvičí Spojené arabské emiráty a které kontrolují bezpečnostní situaci na jihu Jemenu. Tyto jednotky o vraždách (aktivistů) mlčí a možná jim dokonce dávají své požehnání,“ míní laureátka Nobelovy ceny míru a aktivistka Tawakkul Karmánová.

Jednotky oficiálně patří pod jemenské ministerstvo vnitra, fakticky je však řídí lidé z emirátů a libují si v týrání zajatců (psali jsme zde). Podle studentky inženýrství Nasmy Mansúrové se zabíjení v kdysi poklidném Adenu stalo běžným jevem. „Podáváná vysvětlení k vraždám bývají zvláštní. Vím, že jeden člověk zemřel proto, že byl údajně gay,“ říká studentka. Podle al-Monitoru lidé v Adenu čelí výhrůžkám smrtí, a mnozí se proto raději rozhodli odejít.

„Aktivisté Aden opouštějí jeden za druhým. Situace je napjatá. Mně například moje rodina zakázala vycházet z domu, protože je to příliš nebezpečné. Svoboda myšlení už je v Adenu dávno pryč. Když kritizujete náboženské skupiny, je z vás ateista. Když kritizujete místní slabé autority, je z vás stoupenec Muslimského bratrstva. Pokud napadnete ozbrojené jednotky bojující za nezávislost jižního Jemenu, je z vás agent a advokát bývalého prezidenta Abdulláha Saleha. Obvinění proti aktivistům jsou už dávno připravená a každá strana jde v boji proti svým oponentům ráda do až do půlného extrému,“ dodává Mansúrová.