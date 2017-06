Jemenci mučí vězně s tichým souhlasem spojenců. Bijí je i opékají na rožni

Většina výpovědí svědků zněla podobně. Komando, které vrazí do domu a někoho hledá. Když nenajde, sebere členy rodiny a doufá, že s myšlenkou na hrůzy, které se jeho blízkým právě dějí, se podezřelý sám přihlásí.

Podle výpovědí ve zprávě nevládní organizace Human Rights Watch (HRW) je to účinná taktika. Toho, koho chtěli, tak dostali. Rodině však zadržený v tu chvíli začal mizet z dohledu a ve stovkách případů se ztratil úplně. V některých případech dostali příbuzní zprávu, že složka jejich syna, otce či bratra je momentálně „u koalice“, jindy se nedozvěděli nic.



Od odborníků a propuštěných vězňů přitom slyší rodina o strašlivých podmínkách, jaké v utajených věznicích panují. Vězni jsou při výsleších biti pěstmi, zbraněmi nebo kovovými předměty. Svědci také uvedli, že na některé byly použité elektrické šoky nebo dostali rány holemi přes chodidla. Někteří vězni se museli svlékat do naha a někdy byli i sexuálně zneužíváni.

Agentura AP uvedla, že v některých zařízeních se používala i brutální metoda mučení zvaná „gril“. Oběti jsou při ní přivázáni na rožeň jako pečeně a trýznitelé je pak otáčí nad ohněm. Bývalí vězni vypověděli, že většinu času trávili spoutaní s páskou přes oči a mnohdy přitom slyšeli, jak ostatní muži křičí bolestí.



Podezřelí, kteří se do vězení dostali, byli zadrženi vesměs v rámci honby za členy teroristické sítě al-Káida. HRW mluví o 11 zařízeních a agentura AP má informace o tom, že v jižním Jemenu je dokonce 18 takových tajných vězení (na jejich předpokládané rozmístění se můžete podívat zde).

Zařízení mají být spravována buď Spojenými arabskými emiráty (SAE), nebo jemenskými vojáky, kteří prošli jejich výcvikem. Věznice jsou uvnitř vojenských základen, v přístavech, na letištích, v soukromých domech i v jednom nočním klubu.



Americká stopa

Některé výslechy přitom údajně provádějí Američané, kteří jsou blízkými spojenci Spojených arabských emirátů v boji proti terorismu, jak ostatně uvádějí i stránky ambasády SAE ve Washingtonu D.C.

Právníci, s nimiž hovořila AP, soudí, že Američané mohou porušovat mezinárodní dohodu zakazující mučení. Za spoluúčast se totiž považuje i získání tajných informací z výslechů, při nichž se mučení dopustil někdo jiný.

Pentagon však popírá, že by se američtí vojáci na týrání podíleli. Vláda SAE popírá i to, že by síť tajných věznic existovala. „Neexistují žádná tajná detenční centra a žádní vězni nejsou mučeni,“ uvedla vláda.

Bývalí zajatci detailně popsali, jak prostory, ve kterých byli drženi, vypadaly. Podle výpovědí sestavila agentura AP možné rozvržení jednoho z detenčních center (na grafiku se můžete podívat zde).

Elitní komanda s výcvivem od SAE

Jemenské síly odvedly do těchto detenčních center nejméně 38 lidí. Násilí přitom připisuje HRW na vrub především dvěma komandům. První je známé pod přezdívkou „Security Belt“ a pod správou ministerstva vnitra funguje od roku 2016. Financování, výcvik i řízení jednotky je v rukách SAE.

Druhé komando, takzvané „Hadrami Elite Force“, je součástí jemenské armády. SAE však vyplácejí platy jeho členům, trénují je a dodávají jim zbraně. Američané komando vycvičili v taktické i technické podpoře boje proti terorismu.

Někteří zatčení byli podle HRW převezeni z Jemenu na základnu v Eritreji. Ta má vlastní přístav, letištní základnu a zařízení pro vojenský výcvik, kde jsou Jemenci trénovaní vojáky SAE, jak uvádí ve svém článku dva bezpečnostní experti specializujících se na Blízký východ. Vycvičení zde byli členové „Security Belt“ i „Hadrami Elite Forces“.



Jemenská válka začala v roce 2014 a vyžádala si už na 10 000 obětí. USA do té doby pomáhaly jemenské vládě v operacích proti al-Káidě z Arabského poloostrova, která měla hlavní stan právě v Jemenu. V současných bojích se Američané zaměřují na operace s pomocí bezpilotních letadel.

Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil útok na shromáždění radikálů. Operace ale nebyla dobře připravena a přišlo při ní o život také mnoho civilistů. Američané měli tři raněné. Bílý dům operaci přesto hodnotil jako úspěšnou, jejím cílem prý bylo získat tajné informace (více zde).