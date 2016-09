Irácké milice verbují dětské vojáky. S tichým souhlasem vlády i USA

Na případy verbování dětských vojáků do iráckých milicí informovala organizace Human Rights Watch (HRW). Podle rodin členové milice chlapce verbují v uprchlických táborech. Oblíbený je zejména tábor Debaga nedaleko města Arbíl. Jeho obyvatelé humanitárním pracovníků popsali, že do tábora pravidelně přijíždějí prázdné nákladní automobily ozbrojenců. Po dni verbování pak odjíždějí plné dobrovolníků.

Zpráva HRW zmiňuje například incident ze 14. srpna. Tábor opustilo 250 lidí, nejméně sedmi z nich bylo pod osmnáct let. Dobrovolně vstoupili do služeb jednotek pod velením Šejka Nišvána al-Džabúrího. Panuje podezření, že na verbování nezletilců dohlíží i nejvyšší velení oficiálních iráckých bezpečnostních složek, píše The Independent. Jeho pracovníci údajně přijeli do tábora Debaga před posledním transportem osobně zhodnotit situaci.

Obyvatelé oblasti Machmúr, která byla 21 měsíců pod nadvládou Islámského státu, tvrdí, že mladé bojovníky milice verbovaly i při osvobozování regionu. Jeden z místních vypověděl, že do boje odešlo deset jeho synů. Někteří byli nezletilí. Nejstarší syn, kterému je 20 let, sdělil, že za službu v milicích všichni dostávají peníze od vlády.

Po vzoru Islámského státu

„V podstatě jsme součástí irácké armády,“ tvrdí. Za měsíc si vydělali v přepočtu přes devět tisíc korun. Irácké milice verbují nové bojovníky kvůli dlouho připravované ofenzivě u města Mosul za podpory koalice v čele s USA. Mosul je největším městem na severu Iráku a faktickým hlavním městem IS v této zemi.

Bill Van Esveld z HRW však upozorňuje, že využívání dětských vojáků může zanechat nesmazatelný otisk na irácké budoucí generaci. „Verbování dětí pro bitvu o Mosul by mělo být varováním pro iráckou vládu. Ta musí společně se svými zahraničními partnery přistoupit ke konkrétním krokům. Jinak se dostaneme do situace, kdy budu dětští bojovníci válčit na obou stranách bitvy o Mosul,“ sdělil.

Poprava rukojmí dětskými bojovníky IS:

Naráží tak na praktiky Islámského státu, který z využívání dětských džihádistů udělal v posledních měsících samostatný propagandistický nástroj. O víkendu islamisté zveřejnili video, na kterém pětice malých chlapců vraždí rukojmí (více zde). Islámský stát v Iráku využívá toho, že velké části dětí a mladistvých chybí vzdělání (o úprku mladých Iráčanů ze školních lavic se dočtete zde).

Irák už v roce 2008 ratifikoval úmluvu OSN o zákazu verbování vojáků mladších osmnácti let (plné znění úmluvy najdete zde). Kvůli nekončícímu boji proti Islámskému státu jsou však na zdejších bojištích často porušována lidská práva.

