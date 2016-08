Zbraň k nebi a výstřel do hlavy. Děti džihádistů zavraždily pět rukojmí

Video má tradiční podobu propagandistických klipů Islámského státu. Chlapci jsou navlečeni do armádního oblečení. Kurdští rukojmí před nimi klečí na kolenou oděni do svítivě oranžových kombinéz. Chlapci bez dlouhého otálení pozvedají zbraně nad hlavu a posléze rukojmí střelí do hlavy.

Server The Independent uvádí, že jeden z chlapců pravděpodobně pochází z Velké Británie, používá totiž tradiční přezdívku pro britské džihádisty al-Britání. Server připomíná, že pokud by se v budoucnu vrátil do vlasti, hrozí mu i přes jeho nízký věk stíhání za vraždu.

Podle Quilliam Foundation v řadách Islámského státu působí asi 50 dětí z Británie. Většina z nich se do Sýrie a Iráku dostala poté, co jejich rodiče konvertovali k islámu.

Další z hochů ve videu pocházející z Tuniska promlouvá ke Kurdům v arabštině. Hovoří mimo jiné o tom, že násilí neustane a že bitva proti nim ještě ani nezačala. Další chlapci pocházejí z Egypta, Uzbekistánu. Jeden pak je podle dostupných informací Kurd. Totožnost dětí však není možné nezávisle ověřit.



Děti v řadách islamistů působí v rámci samostatné jednotky pojmenované Štěňata chalífátu. Jednomu z malých bojovníků se před časem podařilo ze spárů Islámského státu uprchnout a novinářům popsal tvrdý výcvik i vymývání mozků, které musel v Sýrii podstoupit.



„Bylo nás tam asi 60. Nejděsivější pro nás bylo, kdy začaly nálety. Zavedli nás do podzemních tunelů, kde jsme se schovávali. Říkali nám, že američtí bezvěrci se nás snaží zabít. Oni (cvičitelé) nás prý však milují,“ prozradil reportérům serveru CNN Násir, jeden z účastníků výcviku.

Islamisté údajně dětem a mladistvým při tréninku neustále opakovali, že jejich rodiče jsou bezvěrci. „Vašim prvním úkolem bude je zabít,“ křičeli džihádisté na děti. Podle Násira bylo nejmladšímu z jeho skupiny asi pět let.



Vymývání mozků dětí

Jakýkoli kontakt s rodinou byl podle Násira přísně zakázaný. Islamisté dětem opakovali, že jedinou rodinou jsou teď pro ně oni. „Nedovolili nám plakat. Já jsem však pořád myslel na moji maminku. Myslel jsem na to, jaké má o mne starosti. Plakal jsem co nejtišeji,“ vzpomíná.

Postup islamistů je podle expertů vždy stejný. „Využívají děti, protože je snadné vymýt jim mozek. Mohou si z nich udělat, co chtějí. Zabrání jim pokračovat ve školní docházce a místo toho je pošlou do svých škol,“ popisuje praktiky džihádistů aktivista Ramí Abdar Rahmán.



Islámský stát i přes sérii útoků po celém světě začíná na bojištích v Sýrii a Iráku ztrácet. Při náletech přišel o několik klíčových postav svého vedení. Americký prezident Barack Obama v dubnu prohlásil, že Islámský stát začíná pomalu ale jistě prohrávat.

Obama také uvedl, že počet ozbrojenců v řadách džihádistů je na nejnižší úrovni za poslední dva roky. V Iráku IS přišel o 40 procent území, v Sýrii o deset procent. Trpí také finančně (více čtěte zde).