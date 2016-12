Francie posiluje hlídky v ulicích. Obává se dalšího útoku teroristů

„Atentát v Berlíně připomněl všem prefektům, že je nutné přistoupit k novému vyhodnocování situace, prověřovat, že všechny vánoční trhy a všechny půlnoční mše jsou dobře chráněny. Riziko atentátu v době křesťanských oslav narození Ježíše Krista by mělo pro džihádisty velký symbolický význam,“ řekl policejní šéf Falcone.

U nejnavštěvovanějších vánočních mší ve velkých městech budou přítomni nejen policisté, ale připraveny jsou i jednotky rychlého zásahu. Například v katedrále ve Štrasburku se sobotní večerní mše uskuteční za přísných bezpečnostních opatření, včetně osobních kontrol a prohledávání tašek a kabelek. V Lille a dalších městech byly na místech očekávaných davů umístěny betonové zátarasy proti případnému útoku automobilem.

Francie byla od začátku loňského roku dějištěm série atentátů, včetně najetí kamionu do davu v Nice, při kterých džihádisté povraždili víc než 230 lidí. Francouzské bezpečnostní síly nyní spolupracují s německými kolegy, kteří vyšetřují pondělní teroristický útok v Berlíně, kde kamion najel do davu na vánočním trhu v centru německé metropole a usmrtil 12 lidí, včetně Češky.

Hlavní podezřelý byl dopaden a zabit policisty v Itálii nedaleko Milána, kam podle prvních poznatků utekl z Německa přes Francii (více zde). Nejprve dorazil do italského Turína z Chambéry v jihovýchodní Francii. Pak nasedl na vlak do Milána. Z hlavního milánského nádraží pak vyrazil do Sesto San Giovanni, kde zemřel při přestřelce s policií.

Italská policie zastřelila Tunisana Amriho: