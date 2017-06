PŘÍMÝ PŘENOS: Europoslanci řeší česká média. Právo EU ohroženo není, zaznělo

„Čeští žurnalisté dělají svou práci dobře,“ řekl europoslanec Pavel Telička z ANO. „Viníkem je jedna osoba. Tím je Andrej Babiš,“ vzala si hned po něm slovo Kateřina Konečná z KSČM. Čeští europoslanci tak v úvodu debaty upozornili, že v zemi není systémový problém, ale selhal jeden konkrétní politik a podnikatel.

Bod jednání navrhla nejsilnější frakce europarlamentu - Evropská lidová strana (EPP). Na jeho zařazení však prý byla už delší dobu „širší shoda“ (psali jsme zde).

Čeští europoslanci se na začátku května obrátili na předsedu EPP Manfreda Webera ve snaze vyškrtnout bod o situaci médií v ČR z programu červnové schůze (více zde). Jejich snaha však byla neúspěšná.

Účast při jednání o českých médiích je dle snímku europoslance Petra Ježka slabá:

Babiš: Žádný problém, vliv Mafry na trh je minimální

Andrej Babiš se proti dnešnímu jednání Evropského parlamentu vymezil. „Žádný problém s médii není. Vliv Mafry na trh je minimální. Bylo to akorát zneužito v rámci těch zmanipulovaných, sestříhaných nelegálních odposlechů,“ řekl.



Zatím nemá jasnou představu o tom, zda převede vydavatelství Mafra do samostatné nadace. Řekl to v rozhovoru s ČTK, v němž se zároveň ohradil proti tvrzením, že média tohoto vydavatelství ovlivňuje.

Babiš se o možném převedení Mafry do nadace zmínil po svém odvolání z ministerstva, mluvil o tom, že podobný model funguje u některých médií i v zahraničí. Konkrétní kroky ale zatím nechystá. „Budu o tom přemýšlet, musím se poradit, ale není to pro mě žádná priorita,“ řekl.

Úvahy o přesunutí Mafry do nadace ale podle něj nijak nesouvisí s nahrávkami, které se objevily na internetu a v nichž Babiš mluví s redaktorem Mladé fronty Dnes, která spadá do vydavatelství, o termínu publikace některých článků. „Ty pomluvy, že nějakým způsobem ovlivňuju média, jsou nesmysl. Nikdy žádný článek na moji objednávku nevyšel. Já to odmítám,“ řekl.

Zbytečná debata, míní někteří čeští europoslanci

„Myslím, že je to poněkud zbytečná debata, kterou jsme si mohli ušetřit,“ řekla ve čtvrtek 18. května v reakci na schválení programu europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která byla autorkou dopisu předsedovi Weberovi. „Na druhou stranu nemáme zase co skrývat a já za sebe mohu říci, že naše legislativa rozhodně není horší než v jiných členských státech,“ dodala s tím, že je k debatě připravena.



„Česká republika není jediná, která tady bude středem pozornosti na plénu, jednou jsou to Poláci, jednou Maďaři, jednou Němci se svým mýtným,“ uvedla Šojdrová. Domnívá se nicméně, že si problémy týkající se střetu zájmu vicepremiéra Andreje Babiše je Česko schopné řešit samo.

Předseda české delegace v EPP Luděk Niedermayer (za TOP 09) minulý týden připomněl, že v tématu svobody tisku nejde jen o Babiše, zmínil také přístup televize Prima k uprchlické krizi či trvající silné útoky na Českou televizi.



Do debaty o Česku se však podle něj promítnou i otázky zneužívání evropských dotací. „Někteří kolegové z dárcovských zemí mají pocit, že pan Babiš ovlivňuje dotační systém,“ poznamenal europoslanec.