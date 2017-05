Novinář na nahrávce řeší kauzy s Babišem, MF DNES ho propustila

Babiš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem novinářům řekl, že nahrávky neslyšel. Záležitost považuje za součást kampaně proti své osobě. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nahrávky dokazují, že Babiš veřejně lhal, když tvrdil, že svá média neovlivňuje.



„Já ty nahrávky neznám. Já jenom můžu říct, že je velice podivné, že někdo sleduje vicepremiéra vlády a údajně nahrává nějaké věci. Já jsem to neslyšel, já to považuji za špínu a považuji to za součást té kampaně, která na mě probíhá,“ řekl Babiš. Odmítl také, že by nějakým způsobem ovlivňoval články v médiích, jak naznačovala jedna z nahrávek.

Sobotka na Twitteru uvedl, že Babiš v minulosti veřejně lhal. „Mnohokrát jsem slyšel Andreje Babiše, jak říká, že svá média neovlivňuje a neřídí. Tohle ukazuje, že veřejně lhal,“ napsal. Místopředseda ČSSD Milan Chovanec po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že z nových informací jednoznačně plyne, že Babiš svá média ovlivňuje. „A potvrzuje se zjevně, že v rámci policejní reorganizace i dalších politických útoků na své politické konkurenty používá takzvaná nezávislá média,“ uvedl.

Nahrávky, na kterých jsou zachyceny útržky Babišových rozhovorů s jinými lidmi, zveřejnily propojené servery Svobodné fórum a Forum 24. Na první z nich, která má zhruba dvě minuty, se Babiš vulgárně vyjadřuje o ministrech z ČSSD, zejména o ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi a ministryni práce Michaele Marksové. Sobotku označuje za „největší svini, kterou jsem poznal“ a za „blbečka“. Urážlivě také mluví o několika novinářích.

O předsedovi Hospodářské komory Vladimíru Dlouhém Babiš mluví jako o kariéristovi. Prý mu slíbil, že odstraní z rozhodčího soudu při komoře právníka Radka Pokorného, kterého média spojují se Sobotkou, ale nakonec se s Pokorným dohodl. Dlouhý se proti Babišovým slovům ohradil a požaduje omluvu.

MAFRA: Chráníme svou integritu

Na asi pětiminutové druhé nahrávce Babiš mluví s mužem, kterého Svobodné fórum označuje za redaktora deníku Mladá fronta DNES. Ve středu večer se k nahrávkám vyjádřila mediální skupina MAFRA: „Dnes se na internetu objevila pochybná nahrávka, o které nevíme kdo, kdy, kde a na čí zadání ji pořídil a vystupuje v ní jeden z redaktorů MF DNES. I přesto, že neznáme odpovědi na předešlé otázky musí mediální společnost MAFRA chránit svou integritu, a proto se rozhodla s ním okamžitě rozvázat pracovní poměr,“ napsala Zuzana Kuchtová, personální ředitelka mediální skupiny MAFRA.

List patří do mediální skupiny MAFRA, jež patří holdingu Agrofert, který Babiš do února vlastnil, než ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů. Muž Babišovi říká, že má materiály o ministru financí Miloslavu Ludvíkovi (ČSSD), Babiš se ale vyjadřuje proti jejich uveřejnění. „Já bych to teď nedával. Nechal bych si to až na příští rok,“ říká.



Babiš s mužem diskutují také o informacích, které se týkají minulosti premiéra Bohuslava Sobotky a obchodních zájmů ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Babiš se opět staví proti okamžitému zveřejnění informací o Chovancovi a žádá muže, aby v této věci oslovil ředitele strategického rozvoje Mafry Františka Nachtigalla.

„Řekněte Nachtigallovi, že jsem včera seděl se (dřívějším jihočeským hejtmanem Jiřím) Zimolou. A já jsem si myslel, že Zeman vyprovodí toho Chovance a že Zimola bude hvězda proti Sobotkovi, ale bohužel to vypadá, že... Já jsem mu tvrdil, že Chovanec je otrok Sobotky a že hraje na Zemana jen hry, ale on že ne. Ale bohužel to vypadá, že oni jsou spolu. Tak teď je otázka, jestli ty vaše věci, jestli s tím nepočkat až na parlamentní volby,“ říká Babiš.

O dobrých vztazích mezi Zimolou a Babišem se v minulosti spekulovalo. Zimola, který koncem dubna rezignoval na pozici hejtmana, nicméně v současné vládní krizi podpořil Sobotku, demisi vlády označil za správný krok.