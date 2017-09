Zvedl bych ruku pro vydání Babiše, aby se obhájil, prohlásil Telička

„Pokud by se to týkalo mě, tak ano, zvedl bych ruku pro,“ řekl europoslanec na dotaz serveru Novinky.cz, jak by hlasoval ve Sněmovně. Poslanecká imunita se vztahuje na výroky a kroky v parlamentu, což není případ Čapího hnízda, argumentuje Telička. Totéž uvádí i morální kodex ANO (o jeho změkčení jsme psali zde).

Babišovi prý Telička napsal dopis, v němž mu sděluje svůj názor. Zbavení imunity podle něj neznamená nenarušuje presumpci neviny, jelikož je to pouze politický akt. „Pouze to dává prostor pro to, aby mohla být věc řádně vyšetřena. Je to otázka politické kultury. Pro ty dotčené - když říkají, že jsou nevinni, tak je to příležitost k tomu, aby se mohli obhájit a přispět k tomu, že se nevina prokáže,“ uvedl europoslanec zvolený za Babišovu partaj.

Svůj postoj ke kauze kolem předsedy strany publikoval i na svých stránkách. „V případě nevydání obou poslanců k trestnímu stíhání by měl však tento krok dopady na kvalitu našeho právního státu, naší politické kultury i na společenskou situaci v zemi,“ napsal Telička.

Mandátový a imunitní výbor už ve středu oba poslance doporučil vydat (více zde). Vedení ANO si vzápětí odhlasovalo, že nevidí důvod pro vydání a stejně jako Babiš považuje stíhání za politicky motivované (čtěte zde). Sněmovna věc projedná 6. září.

Nahrávky se musí prošetřit, míní „rebelující“ europoslanec

V prohlášení Telička okomentoval i nahrávky Andreje Babiše, které se objevují na internetu. „Jistě není náhodou, že tento anonym nepředal nahrávky takto zásadního charakteru policii. Proto je nutné prošetřit i tento aspekt a zjistit, zda v pozadí nestojí politický či jiný významný subjekt,“ uvedl s tím, že pokud se prokáže pravost nahrávek, „představovalo by to velmi závažný problém“.

Policie však nedávno odložila Babišovo trestní oznámení, které podal v dubnu, jelikož se cítí být sledován a odposloucháván (více zde).

Telička dlouhodobě patří mezi hrstku mírně kritických hlasů, které se partaje vůči vedení strany. Jeho vztah s centrálou v poslední době ochladl. Tento týden prohlásil, že se nebude účastnit kampaně pro sněmovní volby a že neví, co mohou voliči čekat od politiky ANO ve vztahu k Evropské unii. S Babišem se například neshoduje v názoru zavedení eura. Pozice experta hnutí pro zahraniční politiku se už před časem vzdal.