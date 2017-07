Nahrávat Babiše nebylo trestné. Policie oznámení šéfa ANO odložila

S odkazem na státního zástupce Martina Černého to v pátek uvedla Česká televize. „S definitivní platností nebyly v této věci zahájeny úkony trestního řízení. Ta věc je vlastně skončená. Skutečnost, že dojde k nahrání někoho bez jeho souhlasu, ještě nezakládá trestní odpovědnost,“ citovala ČT Černého.

Babiš trestní oznámení podal letos v květnu v době, kdy vrcholila vládní krize a padl návrh na jeho odvolání z pozice ministra financí. Tvrdil tehdy, že oznámení podal, jelikož má dojem, že je léta sledován a odposloucháván.

Svůj dojem Babiš zopakoval i v úterý, kdy si ho kvůli nahrávkám pozvala sněmovní vyšetřovací komise (psali jsme zde). Ta řeší znepokojivý obsah záznamů. Babiš se však před novináři snažil vyvolat dojem, že je větší problém nahrávání ústavního činitele než samotný obsah nahrávek. Poukazoval na to, že policie řeší právě jeho trestní oznámení. Vytvoření komise pak označil za pokračování politického boje.

Šéf hnutí ANO s Přibilem, který tehdy byl novinářem Mladé fronty Dnes, na uniklých nahrávkách diskutují například o připravovaných článcích, které se měly týkat politických rivalů, a o vhodném načasování jejich vydání. Později se objevily další nahrávky, na kterých oba muži debatují například o policejním vyšetřování některých kauz.

Společnost Mafra v minulosti uvedla, že nahrávku považuje za pochybnou a redaktora propustila. MF DNES patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Takto se vyjádřil Andrej Babiš k vyšetřovací komisi:

VIDEO: Vyjádření Andreje Babiše k vyšetřovací komisi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu