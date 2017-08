Umožněte stíhat Babiše a Faltýnka kvůli Čapímu hnízdu, doporučil výbor

Babiše rozhodnutí výboru nepřekvapilo. Pro doporučení vydat oba poslance hlasovala potřebná nadpoloviční většina členů mandátového a imunitního výboru. Jeho členové nechtěli o přesném hlasování hovořit, ale podle informací iDNES.cz čtyři přítomní nehlasovali pro vydání Babiše. Tolik zástupců má v mandátovém a imunitním výboru hnutí ANO.

Výbor nijak neovlivnilo ani to, že Babiš tvrdí, že načasování žádosti je podle něj snahou srazit preference jeho hnutí, udržovat kauzu „při životě“ až do dne voleb a dosáhnout vzniku vlády bez ANO.

„Já jsem přesvědčen, jak jsem si přečetl tu žádost, že je to účelové,“ řekl Babiš. „To načasování je jasné, aby se o Čapím hnízdě mluvilo až do dne voleb,“ prohlásil. To, kvůli čemu ho chce policie stíhat, jsou podle něj jen domněnky. Za absurdní označil, že policie chce stíhat jeho manželku za to, že bratrovi prodala akcie.

„Je to snaha, aby vznikla vláda bez Babiše,“ řekl také šéf ANO. Zároveň nepochybuje o tom, že ho Sněmovna vydá ke stíhání a že to mandátový imunitní výbor s převahou tradičních stran doporučí. Stejně jako vydání předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Před nimi si mandátový a imunitní výbor poslech policejního vyšetřovatele Pavla Nevtípila a dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha. Sněmovna má o doporučení výboru, zda oba poslance vydá, jednat a hlasovat 6. září.

Establishment podle Babiše udělá vše, aby ho „zlikvidoval“

Sám se z politiky Babiš nestáhne. „Ne, určitě. Mě to motivuje,“ odvětil Babiš na dotaz, zda neuvažoval o tom, že vzdá úplně kandidaturu do voleb. „Establishment udělá všechno pro to, aby mě likvidoval,“ řekl lídr ANO. Celá kampaň proti němu, včetně několika tajně pořízených nahrávek, musí podle Babiše stát spoustu peněz.

Policie chce stíhat i předsedu poslaneckého klubu Babišova hnutí Jaroslava Faltýnka, který stejně jako lídr ANO před tím před poslanci mandátového a imunitního výboru.

Ohradil se proti tomu, že policejní vyšetřovatel považuje převod akcií ZZN Pelhřimov, později přejmenovanou na Farmu Čapí hnízdo, aby Babiš podvodně získal padesátimilionovou dotaci, za fiktivní. „Šlo o běžnou obchodní transakci,“ řekl Faltýnek. Byl ve vedení ZZN Pelhřimov, než k převodu akcií došlo. Faltýnek se ohradil, že by se ho týkala dotace na Čapí hnízdo, o níž jde.

Babiš chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Oběma politikům hrozí trest pět až deset let.

Už teď je přitom jasné, že i když Sněmovna oba politiky ke stíhání vydá, o čemž rozhodne zřejmě příští týden 6. září, budou se muset poslanci tou samou věcí zabývat ještě jednou. A to když budou Babiš a Faltýnek v říjnu znovu zvoleni do Sněmovny, což je vysoce pravděpodobné. Získali by totiž opět imunitu. Babiš ani Faltýnek nežádali výbor, aby doporučili Sněmovně vydat je k trestnímu stíhání.

Policie považuje převod akcií kvůli dotaci za fiktivní

Policie chce Babiše i Faltýnka stíhat kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro firmu Farma Čapí hnízdo. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert. Poté změnila formu vlastnictví a nebylo možné dohledat jejího majitele. Podle Babiše patřily akcie jeho dětem a bratrovi jeho partnerky (nyní již manželky) Moniky. Po několika letech se Farma Čapí hnízdo vrátila mezi firmy Agrofertu.

Policie je to celé považuje za fiktivní operaci, aby Babiš získala dotaci padesát milionů korun, na níž byl neměl jeho Agrofert nárok, protože nejdou o malou ani střední firmu, pro něž je dotační program určen.