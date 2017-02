Trump o víkendech vládne z Floridy, přesuny přijdou stát na miliony dolarů

Když minulý víkend do Spojených států dorazil japonský premiér Šinzó Abe, nový šéf Bílého domu ho o americkém spojenectví neujišťoval v Bílém domě, ale ve svém luxusním klubu Mar-a-Lago nedaleko Palm Beach. Oba muži si zde zahráli golf a pak společně s partnerkami na terase plné hostů zasedli k večeři.

V tu chvíli dorazily znepokojivé zprávy: Severní Korea provedla test rakety středního doletu. Trumpovi předchůdci by nejspíš restauraci urychleně opustili a další provokaci komunistického režimu v Pchjongjangu by řešili mimo zraky veřejnosti. Trump však začal situaci s japonským premiérem probírat přímo před zraky přítomných hostů, píše The Washington Post.

„No páni!!! Bylo fascinující sledovat u večeře činorodé hemžení, které vypuklo, když se objevila zpráva, že Severní Korea odpálila raketu na Japonsko ... přímo v centru dění!!!“ nešetřil nadšením na Facebooku jeden z členů Trumpova klubu. Na internetu pak navíc zveřejnil selfie s vojákem, který u sebe nosí prezidentský jaderný kufřík.

Členství podražilo

Trump ve svém klubu na Floridě strávil už třetí víkend v řadě. Podle listu The New York Times se z luxusního resortu stává paralelní centrum jeho administrativy. Kromě prezidenta zde můžete narazit i na jeho zetě a hlavního poradce přes Blízký východ Jareda Kushnera nebo kontroverzního stratéga Stephena Bannona.

Členství v klubu stojí dvě stě tisíc dolarů (asi pět milionů korun), dvakrát více než před Trupovým vítězstvím. Volných míst už moc nezbývá, klub každý rok přijímá jen dvacet až čtyřicet nových členů. V současnost jich má přibližně pět set. Jsou mezi nimi realitní magnáti, šéfové energetických společností a další byznysmeni, kteří z přístupu k prezidentovi mohou profitovat.

Trumpův syn Eric podobné spekulace odmítá. „Čekáte od nás to nejhorší, a to je nefér,“ prohlásil v pátek. Podle něj mají američtí byznysmeni řadu možností, jak komunikovat s federálními úřady. Podezření, že Trump se ve floridském klubu může dostat do střetu zájmů, odmítlo i tiskové oddělení Bílého domu. „Nikdy se s členy klubu o politice nebavil a ani to nebude dělat,“ uvedla mluvčí Hope Hicksová.

Tři miliony dolarů za jeden výlet na jih

Americká média také řeší, kolik Trumpovy víkendové cesty na Floridu budou stát daňové poplatníky. Přesná čísla nejsou k dispozici, ale odhaduje se, že jeden výlet prezidentské suity za sluncem by mohl vyjít na tři miliony dolarů (asi 76 milionů korun).

„Pokaždé když prezident použije Air Force One, tak to platíme my. Pokud bude prezident Trump jezdit na Floridu každý víkend, tak náklady vystřelí do nebes,“ uvedl pro zpravodajský web abcnews.go.com Tom Fitton z organizace Judicial Watch, která hlídá pochybení vládních představitelů.

Mar-a-Lago Rezidenci zbudovala ve 20. letech milionářka Marjorie Postová, která ho po své smrti odkázala státu jako zimní útočiště pro prezidenty. Richard Nixon ani Jimmy Carter toho však nikdy nevyužili. Mar-a-Lago v roce 1985 koupil za 8 milionů dolarů Donald Trump jako zimní útočiště pro svoji rodinu. Když se dostal do finančních problémů, předělal jej na soukromý klub. V rezidenci o 126 místnostech strávil například líbánky Michael Jackson s Lisou Mariou Presleyovou. Trump resort nedávno rezort překřtil na zimní Bílý dům, někdo ho nazývá také jižní Bílý dům.

Nejde jen o peníze za letadlo. Tisíce dolarů stojí zajištění bezpečnosti přímořského resortu jednotkami pobřežní stráže, další peníze spolyká stěhování rozsáhlého prezidentského aparátu. Desetitisíce dolarů chce podle listu The Washington Post od vlády proplatit radnice Palm Beach, která kvůli prezidentovi musí na vlastní náklady posilovat bezpečnostní opatření.

Trump není první prezidentem USA, o jehož víkendové cesty se zajímají média. George W. Bush s oblibou jezdil na svůj ranč v Texasu, Richard Nixon trávil víkendy v Key Biscane na Floridě, Ronald Reagan si občas zaletěl do svého domu na západním pobřeží USA.

Sám Trump během předvolební kampaně s oblibou kritizoval náklady spojené s cestami svého předchůdce a tvrdil, že Barack Obama strávil více času na golfu než prací. Před dvěma lety dokonce dokonce v zápalu agirtace slíbil, že pokud vyhraje, bude Bílý dům opouštět jen velmi zřídka, protože bude mít spoustu práce.