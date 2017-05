Daň z demence a bučení na premiérku. Mayovou a Corbyna grilovalo publikum

Lídři dvou největších britských stran vystoupili v pořadu Battle for Number 10, který vysílaly televizní stanice Sky News a Channel 4. Mayová a Corbyn odpovídali na otázky z publika i připomínky moderátora Jeremyho Paxmana. Jako první se slova ujal předseda labouristů Corbyn.

Do problémů se dostal kvůli labouristickým plánům na vyšší zdanění nejbohatších vrstev, píše BBC. Společnost je podle něj rozštěpena na bohaté a chudé. Corbyn tvrdí, že vyšší zdanění bohatých pomůže zmenšit propast mezi těmito společenskými vrstvami. Voliči mu vytkli také kampaň v Severním Irsku, kde se účastnil akcí bývalých členů IRA. Corbyn připomněl, že se v sedmdesátých a osmdesátých letech účastnil mírového procesu v Severním Irsku a přítomnost na akci je podle něj pochopitelná.

Mayová se ocitla v defenzívě když došlo na téma sociální péče. Publikum jí vytýkalo zejména takzvanou „daň z demence“. Tak veřejnost překřtila plány konzervativců, podle kterých by penzisté měli více finančně přispívat na dlouhodobou zdravotní péči. Premiérka ubezpečila, že příspěvky budou zastropované. „Bez reforem by systém zkolaboval,“ řekla. Bránit se musela také v otázkách čisté migrace, konzervativní vláda totiž v tomto směru opakovaně neplní sliby.

Mayová a Corbyn se rapidně liší v názorech na vyjednávání brexitu, uvádí agentura Reuters. Konzervativní premiérka v pondělí večer zopakovala, že žádná dohoda je pro Británii lepší než špatná dohoda. „Budeme se snažit vyjednat co nejlepší podmínky. Musíme však být připraveni také odejít bez dohody,“ sdělila Mayová. Corbyn plánuje opačný postup. Labouristé podle něj zajistí, aby Británie odešla z Evropské unie s výhodnou dohodou. Útěk z vyjednávání a ponechání Británie v diplomatickém vakuu neplánuje.

Podle médií i na sítích zvítězil Corbyn

Předsedkyně konzervativců se v debatě opakovaně dostávala do nepříjemných situací. Publikum se jí několikrát vysmívalo za její obhajobu bohatých Britů. Corbyn naproti tomu působil uvolněně, připomíná server Politico. Podle velké části britských médií vyšel z debaty jako vítěz.

Myslí si to i uživatelé sociálních sítí. Pod hashtagem #TheresaMayGIFs lidé po skončení pořadu sdíleli desítky vtipných obrázků a videí, které mají glosovat chabý výkon premiérky, píše The Guardian. Corbyn se naopak v obrázcích diskutérů většinou vtělil do role vítěze. V jedné z fotomontáží dokonce nahradil hlavního hrdinu knihy a filmu Velký Gatsby.

Předčasné volby se v Británii uskuteční 8. června. Premiérka Mayová je v dubnu prosadila ve snaze získat silnou podporu pro svůj postoj k vyjednávání o brexitu.

Zatímco v dubnu měli konzervativci před labouristy v průzkumech náskok až 20 procentních bodů, v posledních týdnech začala opoziční strana posilovat. Podle nedělního průzkumu agentury ORB dělí labouristy od konzervativců již jen šest procentních bodů.