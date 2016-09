Dalík už zaplatil čtyřmilionovou pokutu. Jinak by mu hrozil delší trest

7:50 , aktualizováno 7:50

Lobbista Marek Dalík zaplatil pokutu ve výši čtyř milionů korun, kterou mu uložil Městský soud v Praze. Pro Radiožurnál to potvrdil Dalíkův advokát Radek Šmerda. Pokud by Dalík pokutu nezaplatil, ve vězení by si odseděl šest let místo čtyř.