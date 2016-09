Šéf žalobců považuje čtyřletý trest pro Dalíka za nízký, podal dovolání

Na podané dovolání upozornila Česká televize. Redakci iDNES.cz ho potvrdil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. „Nenapadali jsme skutkové hodnocení, ale pouze výši trestu,“ uvedl. Dovolání bylo podáno již 5. srpna.

Čtyřletý trest, který Dalíkovi vyměřil Vrchní soud v Praze, je pod trestní sazbou. „Ta je v tomto případě 5 až 10 let. Neztotožnili jsme se s argumentací soudu, kterou to bylo zdůvodněno,“ doplnil mluvčí.

Dovolání proti rozsudku nad Dalíkem podal již dříve také jeho advokát Tomáš Sokol. Vysvětlil, že čin, kterého se podle obžaloby jeho klient dopustil, nechápe jako podvod.

„Jednání, jak je popsáno, to znamená, že někdo vstane v hospodě a řekne - já vám za peníze něco zařídím, podle mého přesvědčení nikdy nemůže být podvod, protože není patrno, jestli druhá strana byla uvedena v omyl. Ona nijak nereagovala,“ řekl Sokol iDNES.cz.

Druhou námitku vznesl Sokol kvůli údajnému rozporu mezi předloženými důkazy a jejich hodnocením. „Nikdy nebylo jasné, proti čemu se má klient bránit. Obžaloba byla podána pro podvod, ale soud upozornil na možnost, že by to mohlo být posuzováno také jako nepřímé úplatkářství. Odvolací soud trestný čin zase změnil na podvod, ovšem v situaci, kdy se klient bránil proti rozsudku a nepolemizoval s obžalobou,“ uvedl Sokol.

Původně si měl lobbista odsedět za nepřímé úplatkářství pět let vězení (více zde a zde). Proti tomu se odvolal jak on, tak státní zástupce, který naopak požadoval zpřísnění trestu na 8 let. Vrchní soud ale rozhodl, že šlo o podvod a že jako trest budou stačit čtyři roky.

Pokutu ve výši 5 milionů korun, kterou měl podle Městského soudu Praze Dalík zaplatit, snížil odvolací soud na 4 miliony. Kdyby je neuhradil, trest se mu prodlouží o další dvě léta.

Marek Dalík do vězení nastoupil 1. září krátce před 16. hodinou: