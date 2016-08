PŘÍMÝ PŘENOS: Nastoupí dnes Marek Dalík do vězení?

O jeho pevné vůli k nástupu do vězení dosud panují pochybnosti. Dalík totiž odletěl ve středu ráno do zahraničí s tím, že se jedná o jednodenní cestu a do vězení nastoupí (více čtěte zde). Již před tím se v rozhovoru pro server Neovlivní.cz netajil obavami z výkonu trestu.

Redakce iDNES.cz se ve středu marně pokoušela Dalíka oslovit a ani jeho právní zástupce Tomáš Sokol zprávu o odletu do ciziny či ohledně nástupu trestu nepotvrdil. „Jak to mám vědět? To je věc klienta. Navíc nejsem zbavený mlčenlivosti,“ odpověděl na dotaz advokát.

Pravomocný verdikt v kauze padl na konci května téměř po dvou letech od začátku soudního procesu. Pražský vrchní soud poslal Marka Dalíka do vězení na čtyři roky, o jeden rok tak zmírnil původní rozsudek. Případem se ještě bude zabývat Nejvyšší soud, kam Dalík podal dovolání (psali jsme zde).

Policisté vyšetřovali Dalíka, exporadce někdejšího premiéra Mirka Topolánka, na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr Stephana Szücse. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů.

Podle spisu si o peníze řekl na neformální schůzce v listopadu 2007 v pražské restauraci U Malířů. Předstíral blízký vztah k představitelům české vlády a to, že může ovlivnit jejich rozhodování, ačkoliv podle žalobce nemohl. Zároveň předstíral, že má vliv na zakázku.

Nákup pandurů v celkové hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele - firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, kde Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.