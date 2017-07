Splnění kvót nám znemožnila laxnost jiných, budou se v EU bránit Češi

10:30 , aktualizováno 10:30

Česká republika se ve sporu s Evropskou komisí o to, že podle kvót nepřebírá migranty z Itálie a Řecka, bude s velkou pravděpodobností bránit poukazem na to, že jí splnění závazků znemožnily podmínky a nečinnost především italských úřadů. Vyplývá to z informací ČTK.