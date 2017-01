Vyfotil se s Merkelovou a teď na to doplácí. Kvůli lžím žaluje Facebook

Na jedné straně zástupci sociální sítě Facebook, na druhé devatenáctiletý Syřan Anas Modamání. To jsou hlavní aktéři soudního sporu, který nyní řeší oblastní soud ve Würzburgu.

Pokles počtu uprchlíků Do Německa loni přišlo zhruba 280 000 uchazečů o azyl, což je přibližně třikrát méně než v roce 2015, kdy to bylo 890 000 lidí. Aktuální čísla zveřejnil spolkový ministr vnitra Thomas de Maiziére. Za výrazným poklesem vidí především uzavření balkánské migrační trasy a dohodu Evropské unie s Tureckem o vracení některých imigrantů na turecké území. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky loni přijal celkem 745 545 žádostí o azyl, velkou část z nich přitom podávali ještě běženci, kteří do Německa přišli v roce 2015. Zhruba 36 procent žádostí o azyl podali Syřané, 17 procent Afghánci a 13 procent Iráčané. Zdroj: ČTK

Příběh mladíka Modamáního pronikl do médií před dvěma roky. Pochází z předměstí Darája v syrském Damašku, do Německa utekl před válkou. Na podzim roku 2015 čekal v jednom ze zařízení pro uprchlíky ve Spandau na udělení azylu. A právě toto zařízení tehdy navštívila kancléřka Merkelová.

Modamání si s jednou z nejvlivnějších světových političek pořídil selfie a následně fotografii vystavil na sociálních sítích. Focení selfie zároveň zachytil jeden ze zpravodajských fotografů a snímek se rychle rozšířil v médiích. Mohamádí se stal internetovou celebritou.

Fotografii lidé zneužívají

Postupem měsíců se však pro něj stala fotografie spíše prokletím. V příspěvcích na sociálních sítích snímek často používají odpůrci přijímání uprchlíků a Syřana spojovali s teroristickými útoky, které se v Evropě v posledních letech odehrály a mají je na svědomí zejména běženci.

V březnu loňského roku několik nepravdivých zpravodajských textů označilo Modamáního za jednoho ze strůjců útoků v Bruselu, píše The Guardian. Stejná obvinění si musel Syřan číst po pokusu o útok v německém Ansbachu. Zatím naposled byl spojován s útokem uprchlíků, kteří v prosinci na nádraží v Berlíně zapálili bezdomovce. Koláž Merkelové a Modamáního se objevila na internetu také po útocích v Berlíně. Doplňoval ji text „To jsou mrtví paní Merkelové“.

Syřan se rozhodl šíření podobných zpráv bránit. U soudu mu pomáhá právní zástupce Chan-jo Jun. „Kdykoliv se něco stane a jsou do toho zapojeni uprchlíci, je prezentován jako jejich symbol a jako symbol uprchlické politiky Merkelové. Je spojován s celou řadou zločinů,“ vysvětlil Jun.

Připomíná, že zpráva, která jeho klienta spojovala se zapálením bezdomovce, byla sdílena nejméně 50 lidmi a přečetlo si ji až 50 tisíc uživatelů Facebooku. Mnoho z nich si neodpustilo agresivní komentáře. „Hořet by měli oni!,“ napsal jeden z diskutérů.

Odstranění příspěvků a přísnější zákony

Zástupci Facebooku již podnikli některé kroky k nápravě. „Od pana Juna jsme obdrželi žádost na stažení některých příspěvků, které porušují práva pana Modamáního. Přístup k ohlášenému obsahu byl zablokován. Nemyslíme si tedy, že soudní příkaz má nadále smysl,“ uvedl mluvčí této sociální sítě.

Soud ve Würzburgu naplánoval předběžné veřejné slyšení na 6. února. Během něj by se mělo rozhodnout, zda proces pokročí do další fáze.

Případ Modamáního přichází v době, kdy německé ministerstvo spravedlnosti zvažuje zavedení zákona, který by sociální sítě donutil k vytvoření jednoduššího systému k nahlašování závadných příspěvků a jejich rychlejšímu odstraňování. Sociální sítě, které by nesplňovaly daná nařízení, by musely platit pokuty.

Modamání nyní žije v Berlíně. Učí se německy a pracuje v provozovně rychlého občerstvení. V rozhovoru pro server Bild ze srpna loňského roku prozradil, že v době pořízení ikonické fotografie netušil, kdo je Angela Merkelová. Ostatní Syřané mu to řekli až později. „Až potom jsem se dozvěděl, že to tady v Německu všechno řídí,“ sdělil.