Češka pobodaná na pláži v Hurghadě zemřela, do Káhiry míří soudní lékař

O smrti Češky nejprve informoval na Twitteru ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. „Z Egypta přišla v noci smutná zpráva. Naše pacientka skonala. Upřímnou soustrast všem blízkým,“ napsal Ludvík.

„Je mi moc líto, že naše občanka nakonec v Káhiře podlehla svým zraněním. Je strašné, když se člověk z dovolené nevrátí k rodině. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým,“ potvrdil následně zprávu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě uvedlo, že rodina ženy už byla o jejím úmrtí informována. Žádné další podrobnosti si nepřeje zveřejňovat, sdělilo ministerstvo.

Do nemocnice v Káhiře ve čtvrtek zamíří soudní lékař. Na místě by měl rozhodnout, zda bude provedena pitva přímo v Egyptě. Čeští diplomaté posléze zajistí všechny potřebné kroky k repatriaci těla.

Zaorálek už ve středu kvůli případu poslal do Egypta diplomatickou nótu. V ní požaduje, aby egyptské úřady co nejdříve uvolnily co nejvíce informací o útočníkovi a případu jako takovém.



Rychlé zhoršení stavu a klinická smrt

Ještě v pondělí se spekulovalo o tom, že by mohla být žena převezena do České republiky. Její stav se však prudce zhoršil. Do Káhiry v úterý přiletěl tým českých lékařů, který měl posoudit vývoj jejího zdravotního stavu. Ve středu odpoledne informoval, že Češka je ve stavu klinické smrti (více zde).



„Je nám nesmírně líto, ale pacientčin oběh udržují už jen přístroje, fakticky není z medicínského hlediska možné očekávat, že by byla naděje na zlepšení. Přes veškerou možnou léčbu její tělo nezvládlo boj se zraněními,“ uvedl ve středu lékař Petr Kolouch.



Šestatřicetiletá Češka byla zraněna 14. července v Hurghadě, kde mladý Egypťan zaútočil nožem na turisty na pláži. Dvě německé turistky zabil a další turistky zranil, mezi nimi ženu z Česka, kterou zasáhl do nohy a do zad.

České oběti teroru

Žena napadená v Hurghadě je čtvrtou českou civilní obětí teroristického útoku. V červenci 2005 zemřel při útoku v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch na Sinajském poloostrově zahynul třiadvacetiletý český student z Ústí nad Labem Petr Kořán, který pracoval jako delegát cestovní kanceláře (více zde).

O tři roky později zemřel při po pumovém útoku na hotel Marriott v pákistánské metropoli Islámábádu tehdejší český velvyslanec Ivo Žďárek. Ambasador v hotelu dočasně bydlel kvůli rekonstrukci své rezidence. Samotný výbuch podle svědků Žďárek přežil, stal se však obětí následného požáru (více o útoku zde)

Smutnou českou stopu měl také loňský útok v Berlíně. Zemřela při něm Naďa Čižmárová, která dlouhodobě žila a pracovala v Německu (více zde). Do lidí na vánočním trhu na náměstí Breitscheidplatz v centru Berlína vjel nákladní vůz, celkem zemřelo 12 lidí. Pachatele útoku, Tunisana Anise Amriho, policie po několika dnech na útěku odhalila při rutinní kontrole v severoitalském městě Sesto San Giovanni a následně v sebeobraně zastřelila (více zde).