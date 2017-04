Nic není zadarmo, vzkazuje Schäuble do Británie před summitem o brexitu

„Británie nesmí mít po odchodu žádné výhody, které nebudou mít zbylé země. Nic není zadarmo. To musí Britové pochopit,“ uvedl Schäuble v rozhovoru pro deníky mediální skupiny Funke. Londýn vyzval, aby dodržel všechny své finanční závazky. „Nechceme Británii oslabit. Ale nechceme oslabit ani zbytek Evropy,“ dodal konzervativní politik.

Ministr financí ve vládě kancléřky Angely Merkelové zároveň odmítl, aby se po brexitu zvýšily platby Německa do rozpočtu EU. „Peníze v rozpočtu musí stačit, musí se zkrátka vynakládat hospodárněji než doposud,“ řekl.

Evropské peníze by se podle něj měly napříště využívat především na takové projekty, které by Evropu posílily. Věci, z nichž by profitoval jen jeden členský stát, by si měl každý financovat sám.

Německá kancléřka Merkelová už ve čtvrtek Brity varovala, aby si nedělali žádné iluze. Británie po odchodu z Unie nebude moci mít stejná práva, jaká mají členské státy, uvedla.

O brexitu se bude jednat ve dvou fázích

Prezidenti a premiéři sedmadvaceti členských zemí EU se v sobotu budou v Bruselu radit o společném přístupu při jednání s Británií. Předseda Evropské rady Donald Tusk v sobotu opět zdůraznil, že EU si přeje nejprve jednat o podobě a podmínkách brexitu. Teprve pak bude možné řešit budoucnost, tedy vzájemné vztahy EU a Británie po jejím vystoupení, řekl Tusk.

Britové dávají najevo, že by o obou těchto záležitostech raději hned od začátku jednali zároveň. „Všichni chceme úzké a silné budoucí vztahy s Velkou Británií. O tom vůbec není sporu. Ale před diskusí o budoucnosti musíme vyřešit naši minulost,“ zdůraznil Tusk. Jednání o minulosti se podle něj unie bude věnovat „pečlivě, ale pevně“.

Evropská unie ze své strany také podle Tuska musí zůstat jednotná, je to podle něj jediná možnost jak jednání úspěšně dokončit. „Naše jednota je tedy i v zájmu Británie,“ řekl. Dodal, že pro zvolený postup nyní cítí silnou podporu institucí EU, včetně Evropského parlamentu a všech 27 zemí unie. „Vím, že to je cosi jedinečného, ale jsem si jist, že se to nezmění,“ podotkl předseda unijních summitů.

Tusk rovněž zopakoval, že unie požaduje „solidní záruky“ pro všechny občany a jejich rodiny „z obou stran“, kterých by se brexit mohl dotknout. „To musí být priorita číslo jedna pro EU i pro Británii,“ prohlásil Tusk. Evropská komise už má podle něj příslušný soupis práv připravený.

Summit potvrdí mírně upravený text politických vodítek, který předložil před měsícem Tusk. Základem jednání v první fázi je snaha minimalizovat nejistoty pro lidi, především potřeba zajistit práva občanů zemí EU v Británii a naopak.



Dohodnout bude také nutné finanční vyrovnání, kdy Unie čeká, že Londýn dodrží všechny své závazky, které na sebe dosud jako člen Unie vzal. Materiál zmiňuje také význam vyřešení otázky hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou.

Až poté, co na podzim či v zimě premiéři a prezidenti usoudí, že v těchto věcech nastal dostatečný pokrok, bude možné jednat o novém uspořádání vzájemných vztahů. Kromě významné obchodní problematiky také o důležité spolupráci v oblastech jako je bezpečnost či obrana.

Na summitu by také měl Tusk spolu s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem nabídnout představu o kritériích pro rozhodování o tom, do které unijní země se přestěhují dvě agentury EU nyní sídlící v Londýně. O jednu z nich má zájem i Česko.

Po sobotním summitu vypracuje Evropská komise návrh konkrétních směrnic pro vyjednávací tým EU vedený bývalým eurokomisařem Michelem Barnierem. Ten čeká, že samotná jednání začnou až přibližně v polovině června, tedy po britských parlamentních volbách. Británie by se měla mimo Unii ocitnout na jaře roku 2019.