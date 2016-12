Němci znají totožnost všech dvanácti mrtvých, jsou mezi nimi čtyři cizinci

Mezi zhruba pěti desítkami zraněných jsou spolu s Němci také občané Izraele, Španělska, Británie, Maďarska, Finska a Libanonu.

Při teroristickém útoku zemřela také Češka dlouhodobě žijící v německé metropoli. Českou oběť potvrdil v noci na pátek Černínský palác, smutnou zprávu vyřídil rodině velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský. Podle české diplomacie se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.

Naďa Čižmárová žila v Berlíně se svým mužem, který ji začal po atentátu pohřešovat a obrátil se s žádostí o pomoc na českou konzulární službu. Čeští politici rodině svorně vyjadřují soustrast a volají po účinnějším boji s terorismem (psali jsme zde).

Další obětí byl polský řidič kamionu Lukasz Urban, kterého terorista patrně unesl a jehož nákladní vůz posloužil jako vražedná zbraň. Sedmatřicetiletý Polák seděl podle médií na sedadle spolujezdce během najetí kamionu do davu na adventním trhu.

Výsledky vyšetřování napovídají, že unesený muž s atentátníkem zápasil. Podle médií se snažil strhnout řízení a masakru zabránit, přičemž utrpěl několik bodných ran. Nakonec byl nalezen mrtvý v kabině vozu se střelným poraněním.

Na internetu již vznikla sbírka pro pozůstalé a signatáři petice navrhují Urbana na státní vyznamenání, neboť podle nich pravděpodobně zachránil řadu lidských životů (více čtěte zde).

Obětí atentátu se stala také jednatřicetiletá Italka Fabrizia di Lorenzo, která v Berlíně žila a pracovala pro spediční firmu. Rodina ji postrádala už od pondělí, kdy s ní ztratila kontakt. Po několika dnech si už rodiče podle vlastních slov nedělali iluze a čekali jen na potvrzení tragédie, uvedla stanice BBC.

#WorldNews : Victims of Berlin attack: 12 dead, some to still be identified https://t.co/GuJgJ5XhlD via @IrishTimesWorld

Jistotu získali, až když kriminalisté nalezli mezi troskami doklady a telefon mladé ženy a poslali pro rodinné příslušníky, aby přijeli identifikovat tělo.

Posledním cizincem mezi mrtvými byla Izraelka Dalia Elyakimová. Šedesátiletá turistka, pocházející z okolí Tel Avivu, se procházela po trhu s manželem Ramim, když mezi stánky vjel nákladní vůz. Zatímco žena zraněním podlehla, její muž byl s vážným poraněním hospitalizován. Po náročné operaci stále zůstává v místní nemocnici.

An Israeli woman has been identified as one of the victims of the Berlin Christmas Market attack. https://t.co/mQDLn08Wsv