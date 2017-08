Od výbuchu plynu po řežbu v Cambrils. Teror v Katalánsku krok za krokem

Ve čtvrtek časně ráno městečkem Alcanar na jihu Katalánska otřásla mocná exploze. Byla slyšet kilometry daleko a zcela srovnala se zemí jeden dům, budovy v okolí těžce poškodila. Hasiči v troskách našli tělo ženy, těžce zraněného muže a zbytky asi dvaceti propanbutanových lahví, rekapituluje události v Katalánsku britský list.

Sousedé vypověděli, že v domě přebývala skupina mužů, kteří jezdili na motorkách Kawasaki a podle všeho pocházeli z Maroka. Policie v tu chvíli došla k závěru, že dům nejspíš fungoval jako varna drog a výbuch způsobil únik plynu.

Nyní je zřejmé, že exploze v Alcanaru byla první ze série událostí, na jejichž konci je další smrtící útok autem v Evropě, devatenáct mrtvých (pět z toho byli teroristé), 130 zraněných a šokované Katalánsko kladoucí si otázku: jak to, že se to stalo právě u nás?

Španělsko se stalo naposledy terčem velkého teroristického útoku v roce 2004, kdy al-Káida v madridských vlacích zabila 192 lidí. Tajné služby v posledních letech překazily řadu útoků inspirovaných Islámským státem, před sedmi týdny policie pozatýkala jeho buňku na Mallorce.

Pesimisté z řad bezpečnostních složek však upozorňovali, že útok je jen otázkou času. Cílem se nakonec stala Barcelona, což podle médií není náhoda. Odborníci upozorňují, že v Katalánsku se radikalizace džihádistů odehrává rychleji než v jiných oblastech země. Místní mešity nejsou pod dohledem úřadů a katalánští politici se starají spíše o nezávislost na Španělsku než o bezpečnost.

Krvavá jízda Barcelonou

Původním plánem katalánské teroristické buňky byl podle všeho následující: napěchovat nákladní automobil plynovými bombami a pak ho odpálit mezi lidmi. Žádný člen buňky však neměl řidičák na velký náklaďák, a tak si u firmy Telefurgo pronajali dvě menší dodávky. A když jim v Alcanaru bouchla „munice“, rozhodli se s nimi aspoň povraždit co nejvíc lidí tak, jak to nedávno udělali teroristé v Nice, Berlíně či Londýně.

Udeřili ve čtvrtek odpoledne na nejcitlivějším místě: v srdci katalánské metropole, která je v létě plná turistů. Útok na slavné promenádě La Rambla měl zasáhnout celý svět. Pachatel odstartoval svoji smrtící jízdu na náměstí Plaça de Catalunya ležícím na horním konci 1,2 kilometru dlouhého bulváru, kde chodník lemovaný platany vede mezi dvěma vozovkami.

VIDEO: Svědek zachytil teroristický útok dodávkou v Barceloně

Svědci popsali, že řidič bílé dodávky najel na promenádu, zrychlil a začal kličkovat zleva doprava, aby zasáhl co nejvíc lidí. Někteří lidé dodávku ani neviděli, pouze zdálky slyšeli tupé údery a řev motoru. Pak se celá ulice dala do pohybu. Stovky vyděšených a křičících lidí prchali. Centrem Barcelony se valila lidská lavina.

Dodávka zastavila asi v polovině La Rambly nedaleko mozaiky Joana Miróa. Za autem zůstalo ležet třináct mrtvých a asi 130 zraněných, řada z nich v kritickém stavu. Z auta vylezl asi 165 centimetrů vysoký muž v bílém tričku a dal se na útěk. O hodinu a půl později policie objevila ve městě Vinc druhou dodávku, kterou si pachatelé pronajali u firmy Telefurgo. Pachatelům zřejmě posloužila jako únikové vozidlo.

O několik minut později na barcelonské ulici Avenida Diagonal srazil dva policisty automobil Ford Focus. Hlídka auto pronásledovala až do města Sant Just Desvern, kde po několika policejních výstřelech zastavilo.

Uvnitř policisté našli mrtvého muže. Nejdříve si mysleli, že ho zastřelili, později však vyšlo najevo, že zemřel na následky bodných zranění. Vyšetřovatelé tak spekulují, že z auta mohl ještě někdo uprchnout. „Mrtvý muž v autě byl Španěl, jeho spojení s teroristy nebylo potvrzeno,“ prohlásil katalánský policejní šéf Josep Lluís Trapero.

Teroristická buňka

Podezření z útoku v Barceloně zpočátku padlo na Drisse Oukabira, na jehož dokumenty byl bílý fiat pronajat. Osmadvacetiletý rodák z Maroka žijící ve městě Ripoll se ale brzy přihlásil na policii a vypověděl, že on si dodávku nepůjčil a dokumenty mu kdosi ukradl.

Pozornost vyšetřovatelů se upřela k jeho 17letému bratrovi Moussovi, který žil ve Španělsku od svých tří let a mluvil plynně katalánsky. Ze sociálních sítí bylo patrné, že choval sympatie k radikálnímu islámu. Na otázku, co by dělal, pokud by byl vládcem světa, odpověděl: „Pozabíjel bych bezvěrce a ušetřil bych jen muslimy následující víru“.

Policie také došla k závěru, že dům v Alcanaru sloužil ke konstrukci improvizované bomby. Detektivové zde našli zbytky trhaviny triaceton triperoxid (TATP). Stejnou výbušnou směs použili teroristé při atentátech v Paříži v roce 2015, v Bruselu loni v březnu a letos v Manchesteru.

Z honu na jednoho muže se stalo pátrání po celé teroristické buňce. Kromě Oukabira měli jejími členy být Mohamed Hychami (24 let), Younes Abouyaaqoub (22) a osmnáctiletý Said Aallaa. Podle posledních informací za volantem vražedné dodávky měl sedět Abouyaaqoub.

Útok v Cambrils

Další útok buňka provedla v noci na pátek ve městě Cambrils asi 110 kilometrů jihozápadně od Barcelony. Autem najeli do lidí na nábřeží, nakonec volant stočili proti policejní hlídce před jachtařským klubem a jednoho policistu zranili.

Z převráceného audi vystoupila pětice útočníků a proti hlídce vyrazila s noži a mačetami. Čtyři z nich zastřelil jediný policista. Pátého útočníka zlikvidoval další policista v nedalekém parku. Útočník stačil ještě jednu ženu vážně pořezat v obličeji.

Pyrotechnici pak na místě provedli kontrolovanou explozi, protože útočníci podle prvních zpráv měli na sobě sebevražedné pásy. Později vyšlo najevo, že to byly jen atrapy z plechovek, lepenky a stříbrné folie.

Smrt jednoho z útočníků v Cambrils natočili turisté na mobil. „Běhal tam, měl na sobě nějaké stříbrné věci a něco v ruce. Pak někdo zakřičel ‚policie!‘ a do 30 vteřin přijeli policisté,“ řekl listu The Guardian britský turista Fitzroy Davies.

VIDEO: Britský turista natočil, jak byl podezřelý z terorismu zastřelen španělskou policií

„Vytáhli pistole, křičeli na něj a pak začali střílet. Spadl, ale za dvě vteřiny už zase stál na nohou. Prostě si stoupl, přišel k plotu a začal se policistům smát. Jak se jim smál a šel k nim, policisté ustupovali a zase ho střelili,“ líčí Davies. Útočník se podle něj choval bizarně. „Chodil sem a tam po ulici, vztekle křičel, vyváděl. Možná neměl všech pět pohromadě.“

Policie později potvrdila, že zabitými útočníky v Cambrils byli Moussa Oukabir, Mohamed Hychami, Said Aallaa a další dva mladíci: devatenáctiletý El Houssaine Abouyaaqoubem a jednadvacetiletý Omar Hychami.

„Můžeme říci, že teroristickou buňku se podařilo zneškodnit,“ uvedl v sobotu španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido. K informacím o pokračujícím pátrání po Younesi Abouyaaqoubovi, kterého média považují za řidiče dodávky z Barcelony, se nevyjádřil.

Mluvčí katalánské policie Albert Oliva ale to, že by byla buňka zneškodněná, odmítl. „Z naší strany nebudeme dementovat ani potvrzovat vyjádření vlády, ale my vedeme vyšetřování ve spolupráci s národní policií a civilní gardou,“ řekl. „Budeme o tom informovat, až budeme považovat buňku za zneškodněnou,“ dodal Oliva.