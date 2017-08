Svědci: Útočník jezdil zleva doprava, chtěl přejet co nejvíc lidí

„Když dodávka vjela do davu, tak jsme tam stáli a fotili jsme. O chvíli později jsme za námi uslyšeli silnou ránu, křik a pláč. Utíkali jsme s davem a skryli se v jednom z obhodů. Snažili se stáhnout rolety, lidé skákali pod rolety,“ líčí čtvrteční útok na bulváru La Rambla Jessica Tannerová.



„Nejdřív jsem se všichni modlili, aby to byla jen dopravní nehoda. Byli jsme zděšeni,“ dodala velšská turistka, podle níž se barcelonští záchranáři i místní po útoku zachovali úžasně a taxikáři odváželi lidi do hotelů zdarma.

„Uslyšel jsem skupinu lidí, všichni křičeli.... pak jsem se podíval doleva a uviděl jsem bílou dodávku, přední světla vypadala jako rozbitá - nejdřív jsem myslel, že to jsou nějací dělníci, nebo technické služby, ale pak mi došlo, že jede příliš rychle a vypadalo to, že jezdí zleva doprava, aby zasáhl lidi na těch malých stanovištích. Lidi tam nakupovali - a najednou jen křičeli a utíkali pryč,“ popisuje masakr na bulváru americký torusta, který si nepřál uvést jméno.

„Byli jsme na Placa De Catalina, najednou lidi začali utíkat z ulice a slyšeli jsme strašně moc policejních sirén. Policie nás nahnala do obchodů a pak jsme šli do obchodního domu El Corte Ingles,“ uvedl pro BBC Scott Strudwick, který je s rodinou na výletě v Barceloně.

„V obchodě vypukla panika, protože se objevila informace, že se tam střílí. To byl asi falešný poplach, ale panovala panika a zase nás zahnali dozadu do prodejny a nakonec jsem se schovali ve skladu,“ rekapituluje dramatické momenty Strudwick. „Byl to hrozný zmatek. Řada lidí plakala do telefonů, snažili se pochopit, co se děje. Naše děti byly hrozně vyděšené,“ dodává Brit.

Bílá dodávka vjela do davu lidí v centru katalánské metropole ve čtvrtek večer. Při teroristickém útoku zahynulo třináct lidí, nejnéně sto lidí utrpělo zranění. Policie zadržela tři podezřelé, řidič dodávky stále uniká. V noci na pátek policie překazila další útok v Cambrils jižně od Barcelony, kde zastřelila pět útočníků.