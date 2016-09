Babiš uctil památku Romů, sešel se s majitelem vepřína v Letech

„Znám ho pětadvacet let a mám představu, co takový vepřín stojí,“ uvedl Babiš. Sumu, kterou firma vlastnící vepřín požaduje, neřekl.

„Není to můj úkol, za úkol to dostal pan Dienstbier a nechť to tedy vyřeší,“ uvedl šéf ANO. Zdůraznil, že o Letech mluví politici už osmnáct a půl roku. „Byl jsem vyzván, abych se sem šel podívat, začal jsem se o to zajímat,“ uvedl Babiš. Sešel se i se socioložkou Jiřinou Šiklovou, která se také o problém intenzivně zajímá a která přijela do Letů také.

Podle ní je problém i to, že se některým lidem pletou koncentrační a vyhlazovací tábory, které na území Protektorátu Čechy a Morava nebyly. Vyhlazovací tábor byl například Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau).

Babiš se brzy ráno do Letů vydal několik dní poté, co vzbudila velký poprask jeho slova o táboře pro Romy, který tu stál za druhé světové války. Podle premiéra Bohuslava Sobotky ministr překročil „hranici náckovství“ (více čtěte zde).

Při své čtvrteční předvolební návštěvě romské lokality ve Varnsdorfu totiž Babiš řekl, že byly doby, kdy všichni Romové pracovali. „To, co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ citoval jej server Aktuálně.cz.

Babiš: Kontroverze je v tom, že tábor vznikl jako pracovní

„Já jsem tam řešil zneužívání dávek na bydlení, celá ta aféra o táboře v Letech určitě nebyla cílem mého vyjádření,“ řekl novinářům v Letech Babiš. „Ta kontroverze je v tom, že ten tábor vznikl jako pracovní, nevznikl jako koncentrační a někdo to teď zneužívá proti mně. Já jsem svůj postoj k holocaustu vyjádřil jednoznačně tím, žel jsem se přátelil s Arnoštem Lustigem, sponzoroval jsem jeho knížky a stal jsem se také hlavním sponzorem Vlaku Arnošta Lustiga,“ řekl Babiš.

Babiš se začal za svá slova ve Varnsdorfu omlouvat už v pátek. „Samozřejmě odsuzuji holocaust, odsuzuji koncentrační tábory,“ řekl při startu kampaně hnutí ANO před podzimními volbami v Ostravě. Řekl, že se domluvil s ministrem kultury Danielem Hermanem z KDU-ČSL na tom, že on vyřeší vepřín a ministr financí na to dá peníze. „Pokud jsem se někoho dotknul, tak se omlouvám,“ řekl v Ostravě Babiš. Řekl, že vůbec nechtěl ve Varnsdorfu řešit Lety, ale situaci ve vyloučených lokalitách a zneužívání sociálních dávek některými lidmi, což politici léta neřešili.

Podle Sobotky není nutné, aby se Sněmovna zabývala Babišovými výroky, pokud se šéfa ANO od svých slov distancuje na půdě dolní komory parlamentu (více zde).

Původně pracovní tábor v Letech od roku 1942 koncentračním táborem byl. Do soustavy táborů, která měla nacistům zajistit „konečná řešení“ etnik, které pokládali za méněcenná, spadaly tábory sběrné, tranzitní i vyhlazovací (více o táboru v Letech čtěte zde).