Babiš se musí od výroků o Letech distancovat ve Sněmovně, řekl premiér

Podle Sobotky Babiš zpochybnil romský holokaust. „Je to dospělý člověk a měl by být odpovědný za to, co říká,“ prohlásil v diskusním pořadu Partie TV Prima.

„Ten exces je problém Andreje Babiše, musí se s tím vyrovnat. Považoval jsem za nutné se od toho distancovat, aby to nebylo spojováno se stanoviskem vlády,“ řekl Sobotka s tím, že nyní by se Babiš měl omluvit a zajet do Let a poklonit se památce romských obětí.

Kvůli výrokům Babiš čelí výzvám k rezignaci. Opozice chce bod zařadit na jednání Sněmovny. Podle Sobotky to nebude nutné, pokud se Babiš od výroků na půdě Sněmovny distancuje. Zda tak ministr financí udělá, zatím na dotaz iDNES.cz neodpověděl.

Předseda hnutí ANO ve Varnsdorfu podle fotoreportéra Aktuálně.cz prohlásil, že je lež, že Lety byly koncentračním táborem. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl údajně. Nahrávka jeho slov není k dispozici. Babiš tvrdí, že se neobratně vyjádřil. „Pokud jsem se někoho dotknul, tak se všem omlouvám. Ale vůbec jsem to tak nemyslel, bylo to vytrhnuté z kontextu,“ uvedl v pátek (více čtěte zde).

Babišovy noviny nemohou hrát roli hlídače demokracie

Debata se stočila také k zpřísnění zákona o střetu zájmů. Poslanec ČSSD Jan Chvojka navrhl, aby byl zakázán souběh funkce člena vlády a ovládající osoby obchodní korporace nebo vlastnictví médií.

„Je to rozumné. Jak mohou média plnit kontrolní roli, když je vlastní člověk z vlády? Babišovy noviny těžko mohou hrát roli hlídače demokracie. Když se člověk stane ministrem, tak by mělo dojít k oddělení vlastnictví a vlivů,“ míní premiér.

Zatím není jisté, jestli se zákon ve stávající podobě podaří ve Sněmovně schválit. „V každém případě to bude pokrok oproti tomu, jak to vypadá dnes. Pravidla byla nastavená někdy v 90. letech, kdy se nepočítalo s tím, že lidé, kteří zkoncentrují velký majetek a moc, budou chtít vstoupit do politiky,“ vysvětlil Sobotka.

Babiš už před pár dny řekl, že se nebude snažit položit vládu ani v případě, že koaliční partneři skutečně podpoří zpřísnění zákona o střetu zájmů, které by ho omezovalo v podnikání. „Sice je to martyrium, ale já myslím, že už to nějak doklepeme, dokončíme ten mandát,“ řekl iDNES.cz Babiš (více čtěte zde).

Ačkoliv dochází v koalici k různým názorovým střetům, hodnotí Sobotka vzájemné vztahy školní známkou mezi 2 až 3.