Babiš zpochybnil romský tábor v Letech. Špatně jsem se vyjádřil, říká

„Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl Babiš na návštěvě romské lokality ve Varnsdorfu podle serveru Aktuálně.cz.

„Došlo k manipulaci a vytržení z kontextu,“ hájil se šéf ANO v pátek při startu horké části kampaně hnutí ANO před krajskými a senátními volbami.

Babiš ve čtvrtek vyrazil na předvolební cestu do Šluknovského výběžku, kde navštívil základní školu, továrnu, vyloučenou lokalitu i místní pivovar. Slova, za která se na něj na sociálních sítích rychle snesla vlna kritiky, měl prohlásit při rozhovoru s místními obyvateli.

Babiš tvrdí, že jeho slova byla vytržena z kontextu. „Můj známý, majitel jedné české firmy, mi vyprávěl, že za komunismu Romové chodili do práce a taky mi říkal, že Lety byly pracovní tábor a od roku 1942 internační tábor,“ napsal Babiš večer na Facebooku.

Hrůzy nacismu prý nezpochybňuje. „Já jsem dneska ve Varnsdorfu, asi neobratně, poukazoval hlavně na to, že dřív Romové pracovali, zatímco dnes jsem viděl dospělé i děti doma, místo aby byli v práci a ve škole. Pro mě, zvyklého pracovat, to byl šok,“ dodal vicepremiér s tím, že situaci Romů ve Varnsdorfu 25 let nikdo neřeší.

Nepřijatelné a otřesné, kritizují politici

Babišova slova pohoršila i české politiky. „Zpochybňování holokaustu je nepřijatelné. Babiš by měl přesvědčivě vyvrátit autorství výroku k Letům nebo se omluvit a odejít z politiky,“ reagoval na Twitteru ministr pro lidská právaJiří Dienstbier.

„Pokud něco takového opravdu řekl, doporučoval bych Andreji Babišovi, aby si zajel do Let a seznámil se s historickými fakty, jak nacisté a ti kdo jim pomáhali, různými metodami zabíjeli Romy. Pak by se měl zastydět, omluvit a už nešířit takové blbosti,“ uvedl podle Respektu premiér Bohuslav Sobotka.

Podobně se vyjádřil i bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. „Jestli pan ministr Babiš myslí ty věty, které byly zveřejněny, vážně, je to naprosto otřesné. Tábor v Letech byl strašný koncentrák a vím velmi dobře, co se tam dělo. Když se podívám na počet dětí i dospělých, kteří tam zahynuli, byli pohřbeni kdesi vedle v lese a ostatní přeživší byli odvezeni do Osvětimi, kde byli všichni zabiti, mluvit o Letech jako o pracovním táboru je bohapustá lež,“ napsal.

V „cikánském táboře“ v Letech u Písku bylo od srpna roku 1942 do května 1943 internováno celkem 1 309 lidí, z nichž více než čtvrtina internaci nepřežila. Další čtvrtina vězňů byla propuštěna nebo utekla. Ostatní Romové byli transportováni do koncentračního tábora Osvětimi.

Portál Holocaust.cz uvádí, že z českých zemí bylo do Osvětimi dohromady deportováno více 5 500 Romů. Poválečná romská populace v Čechách a na Moravě se následkem nacistického „řešení cikánské otázky“ snížila na asi 800 lidí. Na místě, kde stál tehdejší lágr, dnes stojí výkrmna vepřů, což dlouhodobě kritizují Romové i lidskoprávní organizace.

Ministr kultury Daniel Herman na začátku srpna prohlásil, že vláda nedůstojné umístění vepřína do konce volebního období vyřeší (více čtěte zde).



Romové uctili památku v koncentračním táboře v Letech v květnu letošního roku: