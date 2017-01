TOP 09 by se dle CVVM do Sněmovny dostala, Kalousek chce přes deset procent

Zatímco průzkum, který STEM zveřejnila ve čtvrtek (psali jsme zde), umístil TOP 09 těsně pod nezbytnou hranici pěti procent, podle modelu CVVM by se strana do Sněmovny dostala a přeskočila by i lidovce, jimž v pátek zveřejněný průzkum napočítal 6,5 procenta hypotetických hlasů.

Výsledky šetření CVVM přisuzují lepší výsledek oproti průzkumu STEM také hnutí ANO, ČSSD a KSČM. O něco méně hlasů napočítalo centrum ODS a zmíněné KDU-ČSL.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek „věří výsledkům průzkumu CVVM mnohem víc než výsledkům komerčních agentur“. Osm procent, které by podle agentury jeho strana získala, je však výsledek, se kterým se nehodlá spokojit. „Míříme k dvoucifernému číslu,“ uvedl pro iDNES.cz v pátek.

Volební model CVVM (leden 2017):

Podle modelu CVVM by volby v lednu vyhrálo hnutí ANO, které získalo stejně jako v prosinci 32 procent hlasů a tuto hranici by překročilo už čtvrtý měsíc v řadě. Druhá ČSSD od prosince mírně ztratila (z 20 na 19 procent), třetí KSČM si naopak polepšila (z 12 na 13,5 procenta).

Zastoupení ve Sněmovně by uhájily také ODS, KDU-ČSL a také TOP 09, která si podle CVVM v porovnání s minulým šetřením polepšila (8 procent oproti 5,5 procentu v prosinci).

Z ostatních politických uskupení by nejblíže k poslaneckým mandátům měla Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se čtyřmi procenty hlasů.

V lednu by k volbám podle průzkumu přišlo 60 procent voličů. Šetření probíhalo od 9. do 22. ledna, model vychází z odpovědí 533 respondentů starších osmnácti let.