Očistíme se, věří Babiš po svém vydání. Oponenti kritizují obstrukce ANO

„Pro mě je to zpolitizovaná kauza, která má ovlivnit volby. Je to o tom načasování. Máme 45 dní do voleb,“ zopakoval Babiš své argumenty. „Je to o tom, kdo to vyšetřuje - kontroverzní policista, a o tom, co leží v té žádosti a jak skandálně byla napsaná. Je to deset let stará kauza, policie píše nesmysly,“ zlobil se na tiskovém brífinku.

Babiš tvrdí, že policie chce podle žádosti obvinit i jeho manželku, a kritizuje, že ji kriminalisté ani nevyslechli. „ Moje rodina si koupila firmu, byly převedeny akcie. Všechny věci, které v žádosti jsou, jsou absurdní a mají mě a moji rodinu jen poškodit. Štvanice na moji rodinu je neuvěřitelná,“ uvedl šéf ANO.

„I když zásadně nesouhlasím s tou žádostí, souhlasili jsme s vydáním a samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom se očistili,“ řekl Babiš. Případ farmy Čapí hnízdo označil za pseudokauzu živenou médii. „Já doufám, že voliči nejsou hloupí, že to prokouknou,“ dodal.

S připravovaným stíháním nesouhlasí ani místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. „Je potřeba skandalizovat dva nejvyšší zástupe hnutí,“ věří v účelovost kauzy. „Proto se náš poslanecký klub rozhodl, že se té frašky nezúčastní,“ vysvětlil Faltýnek, proč poslanci ANO na hlasování nepřišli do sálu.

Babiš a Faltýnek však pro své vydání ruce zvedli. „Já jsem hlasoval pro své vydání ze stejných důvodů jako pan Babiš. Já jsem nic neudělal, věřím, že se očistíme před nezávislým soudem,“ řekl Faltýnek s tím, že hodlá využít všech dostupných právních prostředků. Chce také vyzvat vyšetřovatele, aby se proces konal co nejdříve. Do voleb se to však podle něj nestihne.

„Uděláme všechno pro to, abychom se očistili,“ dodal Babiš. Zbavení imunity oběma paradoxně dává víc možností, jak se stíhání bránit. Jakmile je začnou orgány stíhat, mohou si proti tomu podat stížnost, o níž rozhodne státní zástupce.

Samotnému hlasování předcházela sedmihodinová debata, v níž zejména zástupci ANO kritizovali postup policie, její žádost i konstrukci trestného činu, jak mělo k dotačnímu podvodu dojít. Poslanci nakonec o vydání rozhodla kladně (více o průběhu schůze).

VIDEO: Vydejte mě, požádal Babiš Sněmovnu v kauze Čapí hnízdo

Zbytečně obstruovali, zachovali se zbaběle, zní na adresu ANO

Ostatní strany hnutí ANO vyčítaly zdržování. „Poslanci hnutí ANO dlouhými projevy protahovali debatu a to, že se nakonec nezúčastnili hlasování, považuji za zbabělost. Poslanci TOP 09 hlasovali pro vydání z důvodu, že skutky, pro které mají být poslanci stíháni, se staly v době, kdy oba nebyli poslanci, nesouvisí s výkonem jejich poslaneckého mandátu a jejich vydáním není ohroženo fungování Poslanecké sněmovny,“ konstatoval Martin Plíšek (TOP 09).



„Celý den jsme si mohli ušetřit, kdyby sami rezignovali. Hlasování nebylo překvapivé, můžeme samozřejmě porovnávat hlasování ANO v minulosti při obdobných žádostech, ale poslanci se zachovali jinak, chtěli podpořit svého předsedu. Nemám důvod to komentovat,“ uvedl Zbyněk Stanjura z ODS.

Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek, který se s Babišem během rozpravy několikrát střetl, jeho partaji také vytkl obstrukce. Zaorálek vyjádřil po hlasování přesvědčení, že není rolí Sněmovny rozhodovat o vině a nevině. Zároveň nadnesl myšlenku, že by se měla poslanecká imunita do budoucna zrušit.



VIDEO: Ministři zahraničí a zemědělství komentují dnešní jednání Sněmovny

„Hlasování pro mě nebylo překvapením. Je i výhodné pro oba pány. Zbylí poslanci ANO se zřejmě vyhnuli konfrontaci, aby někdo nehlasoval pro a někdo proti a vyřešili to tím, že nehlasovali vůbec,“ komentoval schůzi Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).



Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo z roku 2008. Oba tehdy byli ve vedení Agrofertu. Babiše kriminalisté podezírají z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Případem se zabývá i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který své šetření plánuje uzavřít do konce roku (více zde).

Přestože Sněmovna vydání poslanců posvětila, hlasování si v případě úspěchu Babiše a Faltýnka v říjnových volbách zopakuje. Poslanci totiž znovuzvolením opět získají imunitu, o níž musí dolní komora rozhodnout v novém složení (psali jsme zde).