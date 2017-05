OLAF očekává, že vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo uzavře ještě letos

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) očekává, že své vyšetřování okolo dotací pro farmu Čapí hnízdo uzavře do konce roku. Na výroční tiskové konferenci to uvedl šéf úřadu Giovanni Kessler. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu Andreje Babiše.