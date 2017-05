Je na něm, aby se zachoval jako chlap, řekl Sobotka. Nerezignuju, opáčil Babiš

„Nevidím nejmenší důvod, proč bych měl rezignovat. V politice mám velmi dobré výsledky. Je to zoufalá akce ČSSD, která má nějaké preference. Pan premiér se zaměřil na mě a chce mě za každou cenu dostat z politiky a já si myslím, že to je škoda, že to poškozuje tuto vládu. Ta vláda je úspěšná i díky mně,“ řekl v pondělí Babiš novinářům.



Sněmovna v březnu vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil podezření z daňových úniků. Učinil tak v pátek v dopise, který adresoval poslancům i premiérovi.

Sobotka se má k dopisu vyjádřit v úterý. V pondělí na prvomájovém setkání s voliči v Brně na Špilberku uvedl: „Je na něm, aby se zachoval jako chlap a situaci vyřešil.“ Zda to však znamená, že má sám odejít, Sobotka neřekl.

„Jsou to problémy, které zatěžují jeho, zatěžuje to koaliční vládu a zvyšuje to napětí v koalici. Přitom on je tím, kdo to může rychle vyřešit,“ řekl Sobotka. O tom, zda Babiše odvolá, ale nemluvil.

Prvomájová oslava hnutí ANO na náplavce v Praze. (1.5.2017)

Babiš na pražské náplavce, kde slaví Svátek práce hnutí ANO, prohlásil, že není možné, aby na něj tahali špínu ekonomičtí diletanti z Úřadu vlády za peníze daňových poplatníků. Odkazoval tak na mnohastránkový dokument, který o jeho podnikání připravili Sobotkovi poradci (více zde). Navíc podle něj ani nemohou chápat jeho odpovědi v dopise, který sestavovali ekonomové a právníci. Sobotka podle Babiše nikdy neřídil firmu a podnikání nerozumí.

Babiš v dopisu poslanců a premiérovi označil všechny své transakce se společností Agrofert za legální. Kauzu kolem korunových dluhopisů Agrofertu, kterých nakoupil zhruba za 1,5 miliardy a jejichž výnos nepodléhá zdanění, považuje za organizovanou kampaň a mediální hon na sebe (více čtěte zde).

Dluhopisy prověřuje Finanční správa i policie

Mluvčí společnosti Agrofert v neděli potvrdil zprávu Respektu, že nezdaněné korunové dluhopisy, které v letech 2013 a 2014 nakoupil od firmy Babiš, prověřuje Finanční správa (více zde). Ve věci bylo podané i trestní oznámení, vše proto prověřuje i policie. „Jsou to nezávislé orgány. Doufejme, že je pan Chovanec nebude ovlivňovat,“ podotkl Babiš s tím, že má podezření, že Chovanec proti němu zneužívá rozvědku.

Ministr vnitra se proti Babišovu obvinění z toho, že ovlivňuje policejní vyšetřování, ohradil. „Pokud pan Babiš vidí za kroky nezávislé policie politickou objednávku, pak to jen ilustruje, jakým způsobem uvažuje a řídí ministerstvo financí a Finanční správu,“ napsal Chovanec na twitteru.