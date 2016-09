Smažil kuřata a miloval auta. O víkendu se z něj zřejmě stal terorista

Zhruba před deseti lety se uprostřed klidné čtvrti ve městě Elizabeth otevřela restaurace KFC. Nabízela sice kuřata, nešlo však o pobočku známého řetězce Kentucky Fried Chicken. První písmeno znamenalo „Khan“ a odkazovalo na majitele podniku. Běžence z Afghánistánu, který se v 90. letech přistěhoval do New Jersey a společně s rozvětvenou rodinou tu požádal o azyl.

Jedním z těch dětí byl i Ahmad Khan Rahami, kterému tehdy nebylo víc než deset let. Spojené státy mu daly azyl a posléze i občanství - řečí úřadů byl „naturalizován“ a může o sobě mluvit jako o Američanovi. Na východním pobřeží USA vystudoval základní i střední školu, pomáhal v rodinném podniku, závodil v autě.

A nakonec postřelil pět policistů, kteří ho přišli zatknout kvůli podezření z bombového útoku. Zatím poslední kapitola jeho života New Jersey šokovala, teroristu si v něm celá léta nikdo neuměl představit.

Tuning aut, basketbal a stížnosti na hluk

„Ten chlápek pořád mluvil jen o autech. Miloval upravování aut, aby byla rychlejší. Honda Civic, Honda Accord, možná Accura - to je všechno, o čem jsem ho kdy slyšel mluvit,“ řekl deníku New York Post stálý zákazník obchodu s kuřaty Ryan McCann.

Další lidé ze sousedství vzpomínají, že když Rahami sloužil u pokladny a oni právě neměli peníze, klidně je nechal jíst bez placení.

Bomby i střelba na policii Ahmad Khan Rahami je podezřelý z toho, že během víkendu nastražil v New Yorku a New Jersey hned několik bomb vyrobených z tlakových hrnců. Jedna z nich explodovala přímo v srdci Manhattanu, výbuch zranil 29 kolemjdoucích. Už několik hodin předtím explodovala nálož na trase dobročinného běhu v New Jersey. Útok se však šťastnou náhodou obešel bez obětí, kvůli problémům na startu se běžci opozdili a bomba vybuchla ve chvíli, kdy v okolí nikdo nebyl. Policisté našli zlikvidovali i několik dalších nevybuchlých náloží. Když se jim díky záznamům bezpečnostních kamer a telefonátu muže, před jehož barem Rahami usnul, podařilo možného pachatele najít, strhla se ve městě Linden přestřelka. Úřady muže zatím obvinili z pokusu o pětinásobnou vraždu policistů (více zde).

Sedmadvacetiletý rapper Flee Jones s mužem, který později podle všeho připravil teroristický útok, během svých školních let hrával basketbal. V zázemí obchodu navíc společně často rapovali.

O tom, že by ze strany Ahmada Rahamiho v budoucnosti mohlo hrozit nějaké nebezpečí, neměly úřady tušení. Nefiguroval na žádném seznamu tajných služeb a na radnici s ním řešili jen drobné potíže. Rodinná restaurace se smaženými kuřaty měla jako jediná v okolí otevřeno 24 hodin denně, takže se k ní stahovali opilci a porušovali noční klid.

Nařízení úřadů, že by měl dodržovat městskou vyhlášku a zavírat ve 22 hodin jako ostatní, si Rahamiovi nenechali líbit. Starostu města Elizabeth, radnici, policejní ředitelství, souseda a několik konkrétních policistů, kteří incidenty v restauraci řešili, zažalovali kvůli rasové a náboženské diskriminaci. „Muslimové v téhle zemi dělají spoustu problémů. Neměli by tu podnikat,“ zaznělo podle nich během jedné z potyček. Soud žalobu poslal k ledu.

Pákistán Rahamiho změnil. Auta a rap vyměnil za modlitby

Zhruba před čtyřmi lety Rahami podle Jonese náhle zmizel. Od jeho bratrů v obchodě se dozvěděl, že odjel do rodného Afghánistánu. FBI v pondělí upřesnila, že ve skutečnosti navštívil Pákistán. Na cestách se oženil a v roce 2014 poslal e-mail do kanceláře kongresmana Albia Sirese. Chtěl po něm, aby zařídil povolení ke vstupu do USA jeho těhotné manželce s propadlým pasem.

„Byl docela protivný,“ řekl politik televizi NBC s tím, že vlastně ani neví, zda se manželka do Spojených států dostala. Rozhodně se však vrátil Rahami.

Staří přátelé a známí popisují, že se mladý Afghánec po návratu výrazně změnil.

„Jako by se z něj stal úplně jiný člověk. Zvážněl a úplně se uzavřel do sebe,“ líčí Jones v deníku The New York Times, čeho si na Rahamim v posledních letech všiml. Vyměnil prý tepláky a trička za tradiční muslimský oděv, nechal si na růst plnovous a místo rapování se v zázemí obchodu modlil.

Teroristé v Kvétě: Taliban, al-Káida i Islámský stát

Těžko v tuto chvíli odhadnout, s kým se Rahami během svých cest potkal a co se vlastně v jeho hlavě událo. Podle FBI navštívil balúčskou Kvétu - milionové město plné afghánských běženců i militantů z hnutí Taliban, kteří se do Pákistánu stáhli po americké invazi a svržení jejich vlády nad Kábulem. Působí tam však i další teroristická hnutí, třeba na konci srpna skončili v palestinské vazbě stoupenci al-Káidy i Islámského státu.

Newyorský guvernér Andrew Cuomo ještě v neděli tvrdil, že spojení sobotní exploze na Manhattanu a zahraničních teroristických hnutí nic nenasvědčuje. Rahamiho cesta do Kvéty a to, jak výrazně se po návratu změnil, však naznačuje opak. Jak řekl starosta New Yorku Bill de Blasio, podezření z útočníkova napojení na zahraniční hnutí - ať už jakékoli - stále roste.

Životní příběh Afghánce, s nímž rodiče do USA uprchli před násilnostmi a který v New Jersey bez problémů prožil celé mládí, však může Američany děsit z jiného důvodu. Tak jako v případě bruselského atentátníka Najima Laachraouiho (více o něm zde) a dalších útočníků z Evropy ukazuje, že teroristou se může náhle stát i člověk, do nějž by to celý život nikdo neřekl.

Jeden z okolo jedoucích řidičů zachytil střelbu při zatýkání podezřelého: