Policie obvinila Rahamiho z pokusu o pětinásobnou vraždu policistů

Osmadvacetiletého Američana afghánského původu Rahamiho policisté při pondělním zatýkání zranili a nyní se nachází v nemocnici (více zde). Výši kauce soud stanovil na 5,2 milionu dolarů (125,7 milionu korun).

Zranění při zatýkací akci utrpěli také dva policisté. Oba jsou ale mimo ohrožení života. Obvinění v souvislosti se samotnými víkendovými útoky podle AP zatím policie nevznesla.

Policii na Rahamiho upozornil majitel podniku Merdie’s Tavern v Lindenu Harinder Bains, když útočníka našel, jak spí před dveřmi baru, píše CNN. Podle svých slov jej nejdříve považoval za opilce, až pak v něm poznal hledaného muže.

„Jsem jen běžný občan, který dělá to, co by měl dělat každý. Policisté a bezpečnostní složky jsou opravdoví hrdinové,“ řekl Bains.

Práci policie během vyšetřování útoků ocenil také americký prezident Barack Obama. Bezpečnostní složky pochválil především za rychlé dopadení podezřelého. Podle newyorského guvernéra Andrewa Cuoma se úřady nedomnívají, že by Rahami byl součástí nějaké teroristické buňky.

„Nemáme důvod se domnívat, že by hrozilo od Rahamiho nebezpečí nebo že existuje nějaká Rahamiho buňka,“ řekl Cuomo. Ještě v pondělí přitom policie uvedla, že se domnívá, že útoky jsou dílem teroristické skupiny působící v New Jersey a v New Yorku.

Rahamiho policie zadržela v souvislosti s víkendovým výbuchem v Seaside Parku v New Jersey a s explozí v manhattanské čtvrti Chelsea, která zranila 29 lidí (psali jsme zde). Ve městě Elizabeth v New Jersey se v pondělí nalezlo pět nástražných výbušných zařízení (více zde).