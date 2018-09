Pamlskovou vyhlášku zmírnili pozdě, spousta škol už bufet neotevře

V místech, kde se dřív prodávaly svačiny a nápoje, dnes stojí košťata nebo pomůcky na cvičení. Když totiž před rokem a půl začala platit pamlsková vyhláška, bylo potřeba žákům začít nabízet jiný sortiment, především zdravé potraviny. Ne všichni provozovatelé se uměli novým podmínkám přizpůsobit a najednou neměli co žákům nabídnout. A nebo skončili, když zjistili, že děti nemají o jejich nový, zdravější sortiment zájem.

Školy tak o bufety přišly a prostor, ve kterém byly, dnes využívají jinak, například jako sklad, malotřídu nebo kancelář. Jednou z takových škol je královéhradecká základní škola Habrmanova.

„V okamžiku, kdy byl bufet zrušen, jsme z místnosti udělali sklad a úklidovou komoru, navíc původní provozovatelka ztratila zájem, bufet proto nebudeme obnovovat,“ říká ředitel školy Jiří Šimek.

„Bufet se živil zejména prodejem sladkostí, které jsou zakázané. Místo bufetu je nyní kancelář a místo je kompletně přestavěné, tudíž znovuotevření nepředpokládáme,“ uvedl učitel jedné ze základních škol v Příbrami.



Už od pondělí se sice vyhláška zmírní, na pulty se tak mohou vrátit třeba obložené bagety nebo tvrdý sýr. Jenže i kdyby školy měly místo na to bufet znovu zavést, spousta jich nemůže najít provozovatele.

„Kvůli zavedení pamlskové vyhlášky jsme museli zrušit bufet, protože provozovatel odmítl měnit sortiment a jiného jsme kvůli personální krizi ve školství nenašli. Zatím o obnovení bufetu neuvažujeme, protože provozovateli už se do toho nechce,“ říká ředitelka pražské ZŠ Mendelova Martina Thumsová.



Pro ředitelku třinecké Základní školy Dany a Emila Zátopkových Magdu Nogovou ale znamená zmírnění vyhlášky úlevu. Děti totiž utíkaly ze školy v bačkorách do večerky, kde si zakázané potraviny stejně kupovaly.

„Na vlastní zodpovědnost jsem stupidní vyhlášku porušila a nechala jsem bufet znovu otevřít. Prodávali jsme pečivo, neslazené minerálky a kuchařky vyráběly znovu svačiny - pomazánky, housky se šunkou, vařilo se kakao, čaj s mlékem a tak dále. Sortiment máme velmi omezený a bufet je ztrátový. Jsem ráda, že můžeme oficiálně sortiment rozšířit a bufet nadále provozovat,“ říká Nogová.

Najdou se ale i tací, kteří si na pamlskovou vyhlášku zvykli a její zmírnění příliš nevítají. „Bufet jsme zavřeli, my učitelé to ale vnímáme jako přínos. Děti si kupovaly samé cukrovinky, chipsy a sladké nápoje. Teď si to samé sice kupují v supermarketu cestou do školy, ovšem za to zodpovídají rodiče a škola k tomu alespoň nepřispívá,“ říká učitelka Tereza jedné ze základních škol na Jihlavsku.

Ani podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho se po novelizaci bufety nebudou opětovně otevírat.

„Zmírnění podmínek považuji za kompromis. Povolit prodej doslazovaných nápojů je ale změna k horšímu. Líbil se mi návrh, aby byla automaticky povolena všechna jídla vyrobená z čerstvých základních surovin, který bohužel neprošel,“ říká Sárközi.

Ministerstvo školství by podle něj mělo řešit daleko důležitější problémy než zrovna pamlskovou vyhlášku. „Nechápu, proč je prvním krokem ministra po získání důvěry vládě zrovna novela pamlskové vyhlášky. Na ministerstvu leží připravená novela inkluzivní vyhlášky, jejíž přijetí by školy ocenily určitě více,“ dodal.