Gucci Grace, vetchý stařík a krutý Krokodýl. Kdo bojuje o moc v Zimbabwe?

Symbol minulosti Robert Mugabe

Své poslední slovo zcela jistě neřekl 93letý Robert Mugabe. Nejstarší vládnoucí prezident na světě se k moci dostal v roce 1980, píše BBC. Sedm let zastával pozici premiéra, načež byla tato funkce zrušena a Mugabe se stal prezidentem. V průběhu let vyhrál celkem pět voleb. O jejich legitimnosti pochybují mezinárodní pozorovatelé i zimbabwská opozice. Postu se navíc nechtěl vzdát ani v pokročilém věku, hodlal kandidovat i ve volbách v příštím roce.

Robert Mugabe

Do politiky vstoupil v roce 1960. Podílel se na založení Afrického lidového svazu Zimbabwe (ZAPU), později stál i u vzniku Afrického národního svazu Zimbabwe - Vlastenecké fronty (ZANU-PF). Od 1980 je předsedou ZANU-PF.

Takřka po celou dobu vlády se na Mugabeho snáší kritika kvůli porušování lidských práv. Od roku 2002 platí proti Harare sankce za porušování lidských práv a zásad demokracie v této africké zemi. Například zmrazení účtů a zákaz cest do USA a EU se týká Mugabeho a jeho blízkých, stejně jako představitelů významných místních firem.

Opozice Mugabemu vyčítá ekonomické zruinování někdejší „obilnice Afriky“. Někteří příznivci v něm ale stále vidí hrdinu boje za nezávislost země, který se pere za práva obyčejných lidí.

Kritiku Západu i mnohých afrických států Mugabe ignoruje, za příčinu všeho zla v zemi označuje bývalou koloniální mocnost Británii. Opozice, bělošští farmáři, odboráři, obchodníci i novináři jsou podle něj „prodejní zrádci“.

Právě konfiskace tisíců farem patřících bělošským Zimbabwanům na přelomu tisíciletí přivedla zemi do bídy. Vyvlastněné majetky prezident předával svým stoupencům, většinou veteránům z války za nezávislost, kteří o zemědělství neměli ponětí.

Proti Mugabemu se konaly opakované demonstrace, které někdy přerostly v násilnosti. Mugabe odvolal 6. listopadu 2017 z funkce viceprezidenta svého dlouholetého spolupracovníka Emmersona Mnangagwu, o němž se hovořilo jako o možném Mugabeho nástupci. Média tvrdí, že se tak uvolnila cesta k nástupnictví pro dvaapadesátiletou první dámu Grace Mugabeovou. Ta před tím Mnangagwu obvinila z osnování převratu.

Nemilosrdná první dáma Grace Mugabeová

Druhá manželka vládce Zimbabwe, 52letá Grace Mugabeová, si svůj politický vliv budovala takřka od nuly. S Mugabem se seznámila pracovně, několik let byla jeho zapisovatelkou. S nejmocnějším mužem Zimbabwe se osobně stýkala ještě v době, kdy Mugabeho první manželka Sally umírala na rakovinu. Čtyři roky po její smrtii se Grace za Mugabeho provdala.

V jednom z mála rozhovorů, které poskytla médiím, prozradila, jak se s prezidentem v 80. letech seznámila. „Přišel za mnou a ptal se mě na rodinu. Dívala jsem se na něj jako na takový ten otcovský typ. Nemyslela jsem na to, že bych se mu mohla líbit,“ popsala. S Mugabem má tři děti.

Grace Mugabeová

Postupem let si vybudovala pověst ženy, která si ráda dopřává luxusu. Ne nadarmo se jí přezdívá „Gucci Grace“. Nikdy však nebyla pouhou ozdobou Mugabeho. Prosadila se jako obchodnice a filantropka. Za pomoci štědrých čínských dotací založila sirotčinec kousek za metropolí Harare. O velkou kontroverzi se postarala v roce 2014, kdy za dva měsíce dokázala získat titul PhD.

Stále častěji se o ní začalo hovořit jako o nástupkyni jejího chřadnoucího manžela. Do politiky vlétla s ostrou rétorikou a pověstí nemilosrdné ženy. Nikdy se nebála Mugabeho zastat. Kontrovala ráznými výpady proti stoupencům opozice, nebála se však střílet ani do řad ZANU-PF. Není překvapením, že příliš přátel si ve vysoké politice neudělala.

Stála také za pádem někdejší viceprezidentky a bývalé politické partnerky Joice Mujuruové. Na veřejnosti o ní prohlásila, že „je zkorumpovaná, lže, roznáší drby a je nevděčná“. Reagovala na obvinění ze strany Mujuruové, která Mugabeovou nařkla ze spolupráce s opozicí a bělochy a podrývá tak prosperitu Zimbabwe. Gucci Grace souboj vyhrála a cestu do prezidentského úřadu měla volnou.

Muž na špinavou práci Emmerson Mnangagwa

Její plány však zhatil 75letý Emmerson Mnangagwa. Ten byl před nástupem Mugabeové považován za příštího prezidenta. Rodák z provincie Zvishavane pochází z většinového etnika Šonů. Ti se v posledních letech začali tlačit do čela země, které vládne Mugabe, tedy příslušník etnika Zezuru.

Emmerson Mnangagwa

Vystudovaný právník, který vyrůstal v Zambii, si v minulosti vybudoval pověst nemilosrdného člověka, kterému přezdívají Krokodýl. Byl významnou postavou boje za nezávislost Zimbabwe v 70. letech minulého století. Na své spolubojovníky podle všeho velmi zapůsobil. „Je to velmi, velmi krutý člověk,“ vzpomíná jeden z nich. „Myslíte si, že Mugabe je zlý, ale ani jste nepomysleli na to, že jeho nástupce může být mnohem horší,“ nechal se slyšet jeden ze členů ZANU-PF.

Své o nesmlouvavosti Krokodýla ví i opozičník Blessing Chebundo, který se s ním střetl v parlamentních volbách v roce 2000. Jen o vlásek unikl smrti, když si na něj počíhali dva mladí stoupenci ZANU-PF. Polili ho naftou. Chebundo přežil jen díky tomu, že útočníkům se nepodařilo zapálit sirku.

Reputaci si však Mnangagwa budoval také během násilností v 80. letech. Jako tehdejší ministr pro národní bezpečnosti ovládal i rozvědku, která se podílela na masakrech příznivců opozice.

Někteří lidé museli pod pohrůžkou zabití tančit na hrobech svých čerstvě zastřelených příbuzných a zpívat u toho písně na oslavu Mugabeho. V roce 1987 Mugabe za silné podpory Mnangagwy stanul v čele nové partaje ZANU-PF.

Vazby na Čínu a touha po moci

Mnangagwa se těší rovněž dobrým vztahům s Čínou, v 70. letech zde podstoupil vojenských výcvik, trénoval také v Egyptě. Navštěvoval i Pekingskou školu ideologie, kterou provozuje Komunistická strana Číny. Oficiální životopis uvádí, že jeho revolucionářskou kariéru odstartovaly události v roce 1965, kdy byl jako člen gangu mučen policisty tehdejší Rhodesie za odpálení vlaku ve městě Fort Victoria.

„Mučili ho tak, že přestal slyšet na jedno ucho. Jednou z praktik bylo věšení vzhůru nohama. Byl kvůli tomu mnoho dní v bezvědomí,“ uvádí Mnangagwův oficiální životopis. V té době mu bylo méně než 21 let, soud ho proto neposlal na popraviště, ale na deset let do vězení. „Možná to vysvětluje, proč se tak odlišuje od ostatních. Prožil si strašné věci, když byl mladý,“ popsal jeden z jeho přátel.

V posledních letech si s ním Mugabe hrál. V roce 2005 přišel o významnou funkci v jeho straně. Údajně proto, že se příliš tvrdě tlačil na post viceprezidenta. O tři roky později však Mugabemu přispěchal na pomoc. Dlouholetý vládce Zimbabwe prohrál první kolo prezidentských voleb s Morganem Tsvangiraim.

Constantino Chiwenga

Tajné služby, údajně řízené Mnangagwaou, rozpoutaly teror v ulicích a povraždily stovky příznivců opozice. Tsvangirai raději odstoupil z druhého kola voleb a v čele Zimbabwe zůstal Mugabe. Ten Mnangagwu v roce 2014 jmenoval viceprezidentem.

S Grace Mugabeovou si nikdy nerozuměli. Není divu, oba několik let usilují o prezidentský úřad. Jejich spor vyvrcholil v srpnu letošního roku, kdy musel Mnangagwa opustit jednu z politických akcí prezidenta kvůli náhlým zdravotním problémům. Letecky ho přepravili do Jihoafrické republiky. Podle zákulisních informací ho otrávili odpůrci přímo ze strany ZANU-PF.

Na počátku listopadu Mugabe Mnangagwu odvolal z funkce. Nemilosrdný Krokodýl se však zlomit nenechal a nyní je na dobré cestě do prezidentského úřadu.